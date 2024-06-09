Ландо Норрис: «В моем исполнении это была практически идеальная гонка. Просто мне немного не повезло»

Норрис заявил, что провел идеальную гонку в Канаде.

Пилот « » считает, что хорошо выступил на Гран-при Канады, и доволен итоговым вторым местом.

«Это был хаос, столько всего происходило. Честно говоря, по моим ощущениям, я провел хорошую гонку – от старта до финиша. Первые два отрезка были очень сильными. У меня был потрясающий темп. Но затем машина безопасности застала меня врасплох. Как она помогла мне в Майами, так она теперь мне помешала.

Честно, я считаю, что в моем исполнении это была практически идеальная гонка. Просто мне немного не повезло, но что есть, то есть. Но было весело. В таких условиях очень нервничаешь за рулем болида, но в то же время тебе очень весело.

На первом отрезке я лидировал примерно в 10-12 секундах, отрываясь примерно на 2-3 секунды за круг. Все шло замечательно, но, конечно, это Монреаль, так что всегда что-то может вмешаться в игру.

Но все вышло хорошо. Макс [Ферстаппен] заслуженно победил. Он провел хорошую безошибочную гонку. Получилось весело. Я доволен вторым местом. Хорошие очки и уик-энд для команды.

Мы близки к лидерам. Приятно вновь оказаться так близко на подиуме. Мы продолжим бороться», – высказался Норрис.

Ферстаппен выиграл безумный Гран-при Канады – под дождем и в мощной борьбе с Норрисом

