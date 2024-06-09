Макс Ферстаппен о победе в Канаде: «Подобные гонки порой необходимы»

Ферстаппен подвел итоги Гран-при Канады .

Пилот « » поделился впечатлениями от победы на канадском этапе.

«Весьма безумная гонка, многое происходило. Мы должны были действовать в соответствии с требованиями условий.

Сегодня мы как команда хорошо справились. Мы сохраняли спокойствие, вовремя заезжали на пит-стопы. Машина безопасности хорошо сработала для нас, но даже после этого мы неплохо справлялись с тем, чтобы удерживать отрыв.

Мне нравится это. Было очень весело. Подобные гонки порой необходимы», – сказал Ферстаппен.

Ферстаппен выиграл безумный Гран-при Канады – под дождем и в мощной борьбе с Норрисом

