Макс Ферстаппен о победе в Канаде: «Подобные гонки порой необходимы»
Ферстаппен подвел итоги Гран-при Канады .
Пилот «Ред Булл» поделился впечатлениями от победы на канадском этапе.
«Весьма безумная гонка, многое происходило. Мы должны были действовать в соответствии с требованиями условий.
Сегодня мы как команда хорошо справились. Мы сохраняли спокойствие, вовремя заезжали на пит-стопы. Машина безопасности хорошо сработала для нас, но даже после этого мы неплохо справлялись с тем, чтобы удерживать отрыв.
Мне нравится это. Было очень весело. Подобные гонки порой необходимы», – сказал Ферстаппен.
Ферстаппен выиграл безумный Гран-при Канады – под дождем и в мощной борьбе с Норрисом
Тут зачёт.
После тошнотного Монако это как глоток воздуха, тут тебе и сумасшедшая интрига до финиша, и смена погоды, и невероятный обгон Алекса,и курьёзные пит-стопы Леклера, и краши, и обгоны, и прорыв Магнуссона с Хульком, и борьба за очки обоих Альпин, и все-все-все! А что за момент, когда Норрис с пит-лейн выезжал и не было понятно, кто будет первым!
ЗЫ как в Цуноду никто не въехал, я не представляю
ЗЗЫ Санька жалко (
ЗЗЗЫ Перес - ...