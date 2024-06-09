Макс Ферстаппен о победе в Канаде: «Подобные гонки порой необходимы»

Теги Гран-при Канады Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Ферстаппен подвел итоги Гран-при Канады .

Пилот «Ред Булл» поделился впечатлениями от победы на канадском этапе.

«Весьма безумная гонка, многое происходило. Мы должны были действовать в соответствии с требованиями условий.

Сегодня мы как команда хорошо справились. Мы сохраняли спокойствие, вовремя заезжали на пит-стопы. Машина безопасности хорошо сработала для нас, но даже после этого мы неплохо справлялись с тем, чтобы удерживать отрыв.

Мне нравится это. Было очень весело. Подобные гонки порой необходимы», – сказал Ферстаппен.

Ферстаппен выиграл безумный Гран-при Канады – под дождем и в мощной борьбе с Норрисом
 

13 комментариев
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Один Макс против 2 Мерсов и 2 Маков - и все равно побеждает
+24
-2
+22
Да молодец, чего уж там, я уж и не помню когда в последний раз Ферстаппен разбивал болид например, в отличии от мексиканского рента-драйвера, пародии профессионального гонщика
+27
-6
+21
Такая победа, действительно, делает ему честь.
Тут зачёт.
+17
-2
+15
Скажем прямо, Макс, гонка - огонь!
После тошнотного Монако это как глоток воздуха, тут тебе и сумасшедшая интрига до финиша, и смена погоды, и невероятный обгон Алекса,и курьёзные пит-стопы Леклера, и краши, и обгоны, и прорыв Магнуссона с Хульком, и борьба за очки обоих Альпин, и все-все-все! А что за момент, когда Норрис с пит-лейн выезжал и не было понятно, кто будет первым!
ЗЫ как в Цуноду никто не въехал, я не представляю
ЗЗЫ Санька жалко (
ЗЗЗЫ Перес - ...
+9
0
+9
Пока у Макса есть болид хоть на сколько-нибудь имеющий преимущество, Макса не одолеть. Выступает по прежнему мощно.
+9
-2
+7
Ндааа, ни разу не болельщик Макса, но сегодня он показал почему именно он и Ред Булл чемпионы. Вызов ему, при надлежащей машине могут бросить только Алонсо и Хэм. Ни Леклер, ни Норрис, ни тем более Рассел с Пересом и Сайнсом им не соперники
+5
-1
+4
Ответ Пинок Ногоев
Такая победа, действительно, делает ему честь. Тут зачёт.
пришлось тебе + поставить
+5
-1
+4
Они необходимы всегда! Куча обгонов за лидерство и подиум
+2
0
+2
Порой. Подобные гонки необходимы в принципе) понимаю, о чем Макс, но после такого понимаешь, зачем мы терпим всякое Монако
+1
0
+1
Ответ Пинок Ногоев
Понимаю... Постараюсь Макса больше не хвалить. А пока...валидольчику прими.
да за меня не переживай. За себя лучше беспокойся.
+1
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+1
Ответ Пинок Ногоев
Не покорежило? 😉
скрепя сердцем делал
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