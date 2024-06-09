Боттас и Чжоу начнут Гран-при Канады с пит-лейн

Пилоты « » стартуют с пит-лейн в Монреале.

Команда решила поменять спецификацию заднего антикрыла на машинах и , тем самым нарушив правило закрытого парка.

Боттас завершил квалификацию к 17-м, Чжоу – 20-м.

Историческая квала в «Ф-1»: равное время в битве за поул, Ферстаппен – проигравший, теперь и третья команда достала «Ред Булл»!

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