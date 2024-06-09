Боттас и Чжоу начнут Гран-при Канады с пит-лейн

Теги Гран-при Канады ФИА Заубер Формула-1 Валттери Боттас регламент Чжоу Гуаньюй Авто

Пилоты «Заубера» стартуют с пит-лейн в Монреале.

Команда решила поменять спецификацию заднего антикрыла на машинах Валттери Боттаса и Чжоу Гуаньюя, тем самым нарушив правило закрытого парка.

Боттас завершил квалификацию к Гран-при Канады 17-м, Чжоу – 20-м.

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1 комментарий
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Правильное решение с Чжоу, ему терять нечего, а с Валерой может и зря.
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