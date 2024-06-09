Боттас и Чжоу начнут Гран-при Канады с пит-лейн
Пилоты «Заубера» стартуют с пит-лейн в Монреале.
Команда решила поменять спецификацию заднего антикрыла на машинах Валттери Боттаса и Чжоу Гуаньюя, тем самым нарушив правило закрытого парка.
Боттас завершил квалификацию к Гран-при Канады 17-м, Чжоу – 20-м.
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