Серхио Перес о 16 месте в квалификации: «Мы могли справиться лучше, фундаментально нам не хватало темпа»

Перес объяснил, почему оказался только 16-м в квалификации в Канаде.

Пилот « » отметил, что в квалификации к Гран-при Канады столкнулся с проблемами в виде нестабильности задней части болида.

«Это невероятное разочарование. Думаю, это была одна из тех сессий, где все зависело от погоды. Мы просто не могли заставить работать все вместе – особенно это касается задней оси.

Думаю, для многих это была очень странная сессия. Мы испытывали немало трудностей с задней частью болида. Так что думаю, нам предстоит понять причину, по которой все так сложилось.

Оглядываясь назад, думаю, в некоторых моментах мы могли справиться лучше, фундаментально нам не хватало темпа.

Нам нужно кое-что понять. Надеюсь, завтра мы сможем прорваться. Мы способны заработать несколько очков. Это был бы хороший результат.

Сезон длинный. Все будет иметь значение, только когда все закончится в Абу-Даби. Впереди много разных трасс. Но как я и говорил, думаю, сегодня мы столкнулись с фундаментальными проблемами, с которыми нам предстоит разобраться», – считает .

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