Макс Ферстаппен: «Точно согласился бы на второе место перед квалификацией»

Теги Гран-при Монако Гран-при Канады Ред Булл Формула-1 Мерседес Макс Ферстаппен Джордж Расселл Авто

Ферстаппен высказался о том, что показал равное время с Расселлом.

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен занял второе место по итогам квалификации к Гран-при Канады, показав то же время, что и пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.

«Что есть, то есть. Думаю, в целом мы все равно провели хорошую квалификацию. Весь уик-энд складывался тяжело, но я приму второе место. Перед квалификацией я точно согласился бы на это. То, что борьба настолько плотная, делает завтрашнюю гонку захватывающей.

В Монако ощущения у меня были хорошие, но это просто не наша трасса. В этот уик-энд, опять же, мы подходили к сегодняшнему дню не лучшим образом.

Однако я считаю, что гонка будет достаточно интересной с учетом шин, как они себя проявят. А также с учетом погоды – дождь то начинается, то прекращается. Надеюсь, будет очень захватывающе», – отметил трехкратный чемпион «Формулы-1».

Гран-при Канады-2024. Квалификация. Расселл выиграл поул, Ферстаппен показал то же время, Норрис – 3-й

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3 комментария
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Ответ Игорь Горшков
Думаю, что руководству сайта стоит обратиться хоть к кому-то, что такие комментаторы не имеют в своей жизни никакого смысла, это какое-то позорище жить только хэйтерством и такими не умными каментами.
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