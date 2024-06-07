Серхио Перес о проезде по поребрикам: «По моим ожиданиям, с этой точки зрения мы будем страдать»

Теги Гран-при Канады Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Авто

Перес поделился ожиданиями от Гран-при Канады.

Пилот «Ред Булл» порассуждал о том, с чем предстоит столкнуться команде на Гран-при Канады.

«Надеюсь, все будет не так серьезно, если говорить о тех проблемах, что мы испытывали в Монако. Мы немного поработали, проделали анализ – думаю, здорово сразу же принять вызов, подобный тому, с которым мы столкнулись в Монако.

Будет интересно, но я ожидаю, что здесь мы будем чуть сильнее. Не думаю, что эта трасса подходит нам наилучшим образом, но я правда надеюсь, что мы сможем здесь бороться», – отметил Перес.

Мексиканец также поделился мнением о влиянии проезда по поребрикам на темп RB20. Ранее в команде назвали это одной из ключевых трудностей.

«Не думаю, что здесь это будет так же экстремально, как в Монако. Но, очевидно, на этой трассе приходится проезжать по поребрикам – это определенно одна из самых обсуждаемых тем, когда речь заходит об этом треке.

По моим ожиданиям, с этой точки зрения мы будем страдать. Но, как я и сказал, мы поработали над этим. Мы также добились определенного понимания в рамках этой проблемы. Так что я правда надеюсь, что мы сможем сделать хороший шаг вперед в этом направлении».

Кроме того, Перес прокомментировал потенциальное влияние на темп нового асфальта:

«Мы всегда узнаем, как все работает, когда выезжаем на трассу. Порой они [организаторы] многое меняют, но трасса остается практически той же самой. Посмотрим, изменилось ли что-то по сравнению с прошлым годом».

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