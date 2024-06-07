Льюис Хэмилтон о прогрессе «Мерседеса»: «Машина стала стабильнее, мы можем увереннее входить в повороты»

Хэмилтон рассказал об улучшении болида « ».

Семикратный чемпион «Формулы-1» отметил, что в последних гонках команде удалось добиться прогресса в работе с машиной, и что в «Мерседесе» рассчитывают и дальше сокращать отставание от лидеров.

«Не думаю, что мы так уж далеки от этой цели [борьбы за самые высокие места]. У нас есть обновления – в этот уик-энд обновления будут на обеих машинах – так что я с нетерпением жду возможности понять, как они будут работать на трассе.

Наибольшего прогресса, как мне кажется, в этом году мы добились в области работы с дорожным просветом, ездой болида, смогли опустить машину – сделали то, что многим другим уже удалось сделать ранее.

Также мы прибавили в стабильности на входе в повороты, машина теперь ведет себя гораздо более предсказуемо, чем раньше, особенно в сравнении с двумя последними сезонами. Машина стала стабильнее, мы можем увереннее входить в повороты.

Но вот над балансом машины в самом повороте нужно работать. В этой области мы находимся позади, в то время как некоторым другим командам удалось сделать большой шаг вперед. Нам нужно над этим работать», – рассказал .

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