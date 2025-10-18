Нико Хюлькенберг о столкновении на старте: «Я оказался зажат между двумя болидами и вообще ничего не мог сделать»

Хюлькенберг оценил столкновение на старте спринта в Остине.

Пилот «Заубера » Нико Хюлькенберг прокомментировал инцидент на старте спринта перед Гран-при США , который закончился столкновением.

По словам Хюлькенберга, в первом повороте его выдавил на внешнюю траекторию Фернандо Алонсо, что привело к столкновению с Оскаром Пиастри , а затем австралиец врезался в своего напарника Ландо Норриса.

«К сожалению, вся вчерашняя работа пошла прахом в первые же пять секунд спринта. И ситуация каким-то образом сложилась весьма неприятно.

Я оказался зажат между двумя болидами, а Фернандо Алонсо пытался обогнать меня по внутренней траектории. В итоге Оскар Пиастри жестко задел меня, находясь с правой стороны – я вообще ничего не мог сделать. Теперь нам остается только отряхнуться и готовиться к квалификации», – рассказал Хюлькенберг.

