Ланс Стролл извинился перед Оконом после аварии: «Думал, я достаточно близок, чтобы нырнуть»
Стролл признал вину в аварии с Оконом.
Пилот «Астон Мартин» Ланс Стролл поделился мыслями после столкновения с коллегой из «Хааса» Эстебаном Оконом в спринте на Гран-при США.
«Просто неправильно оценил ситуацию, ошибся.
[Темп] был нормальным. Старт получился плохим, но затем я продвигался вперед.
Думал, я достаточно близок, чтобы нырнуть по внутренней, а затем… Внутренняя траектория немного грязная, поэтому я заблокировал левое переднее колесо. Я был слишком далеко для того, чтобы провести маневр.
Приношу извинения Эстебану», – сказал канадец.
