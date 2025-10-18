Ланс Стролл извинился перед Оконом после аварии: «Думал, я достаточно близок, чтобы нырнуть»

Стролл признал вину в аварии с Оконом.

Пилот «Астон Мартин » Ланс Стролл поделился мыслями после столкновения с коллегой из «Хааса » Эстебаном Оконом в спринте на Гран-при США.

«Просто неправильно оценил ситуацию, ошибся.

[Темп] был нормальным. Старт получился плохим, но затем я продвигался вперед.

Думал, я достаточно близок, чтобы нырнуть по внутренней, а затем… Внутренняя траектория немного грязная, поэтому я заблокировал левое переднее колесо. Я был слишком далеко для того, чтобы провести маневр.

Приношу извинения Эстебану», – сказал канадец.

