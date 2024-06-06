Жак Вильнев о переходе Хэмилтона в «Феррари»: «Льюису приелись одни и те же ощущения выступления за «Мерседес»

Теги Феррари Льюис Хэмилтон Жак Вильнев Формула-1 Мерседес Макс Ферстаппен Авто

Вильнев высказался о причинах перехода Хэмилтона в «Феррари».

Чемпион «Формулы-1» 1997 года считает, что решению Льюиса согласиться на предложение Скудерии помогла стагнация «Мерседеса» в последних сезонах.

«Порой одни и те же ощущения начинают надоедать. И вот эти ощущения выступления за «Мерседеса» для Льюиса немного приелись. У каждого гонщика есть свои предпочтения в отношении поведения болида. Тот же Макс Ферстаппен будет быстр за рулем любой машины, но быстрее он будет за рулем той машины, которая ему подходит.

Льюис же по-прежнему находится в ситуации, когда машина не делает того, чего он от нее ожидает. Из-за чего он постоянно в этой машине сомневается.

В такой ситуации вы гораздо больше думаете о пилотаже, что в итоге может оставить вас позади на пару тысячных секунды, и вы все равно станете медленнее. И такая ситуация сильно осложняет процесс подбора оптимальных настроек болида, потому что вы не можете точно определить проблему. И эта проблема преследует их последние несколько лет», – рассказал Вильнев.

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1 комментарий
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Льюису хочется новых ощущений, Расселл его уже натянул, теперь хочет проиграть и Леклеру и запомниться в истории как самый слабый многократный и случайный чемпион в истории
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