Николас Томбасис о новом техническом регламенте: «Командам нужно будет расставить приоритеты и решить, куда направить основные усилия»

Томбасис высказался о новом техническом регламенте «Формулы-1».

Директор ФИА по «формульным» сериям прокомментировал опубликованные изображения базовой версии нового болида 2026 года, а также оценил задачи, стоящие перед командами.

«При разработке технического регламента мы не ставили перед собой задачи держать в уме вопрос расстановки сил в пелотоне – невозможно предсказать, кто в такой ситуации окажется наверху, а кто внизу. Но когда происходят столь существенные изменения, можно ожидать больших перемен в расстановке команд. Мы не можем предсказать характер этих перестановок, но они точно будут.

Это уже вторая вариация технического регламента, болиды под который команды будут проектировать в условиях ограничения бюджетов. И это даст возможность некоторым маленьким командам догнать конкурентов. Потому что большие команды не смогут позволить себе иррационально большие траты для разработки концепции во всех возможных технических направлениях. Командам нужно будет расставить приоритеты и решить, куда направить основные усилия.

В регламенте также присутствуют некоторые ограничения относительно сроков того, когда именно команды могут начать разработку. Например, команды не имеют права заниматься разработкой аэродинамики до 1 января 2025 года. Это сделано для того, чтобы некоторые команды, скажем так, не могли начать работу слишком рано и не получили не очень честное преимущество. Что же касается механической части – шасси, конструкции болида и всего остального, команды смогут начать в тот момент, когда регламент будет утвержден», – рассказал Томбасис.

ФИА представила модель болида «Ф-1»-2026. Машины станут меньше и легче, переднее и заднее антикрылья будут подвижными