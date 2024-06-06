Жак Вильнев: «Перес проводит худший сезон за «Ред Булл»

Вильнев посчитал провальными выступления Переса за «Ред Булл» в нынешнем сезоне.

Чемпион «Формулы-1» 1997 года рассказал о неудачных гонках , которые не помешали ему заключить новый контракт с «Ред Булл».

«Это его худший сезон за «Ред Булл». Обычно он потрясающе проводит первые несколько этапов. Сейчас не было даже этого.

Более того, он еще и развалился. Он и так отставал от [Ферстаппена] на старте сезона, а теперь потерял еще полсекунды – а это десять болидов на решетке. Я не знаю, что происходит», – признался Вильнев.

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