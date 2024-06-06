Комментатор «Ф-1» Дэвид Крофт: «Во время уик-энда в Монако снова заговорили о переходе Ферстаппена в «Мерседес»

Дэвид Крофт высказался о шансах перехода Ферстаппена в «Мерседес».

По словам многолетнего комментатора «Формулы-1» на Sky Sports, новая волна подобных слухов, почти наверняка, была связана с появлением в паддоке Йоса Ферстаппена – который изначально, как считается, и стоял за этой идеей на фоне конфликта в руководстве « » и расследования в отношении Кристиана Хорнера.

«Во время гоночного уик-энда в Монако снова заговорили о переходе в «Мерседес». Я не уверен, что именно изменилось в промежутке между стартом сезона и , но в последнее время все эти разговоры затихли. Но затем на гонку в Монако мог приехать кое-кто, кого довольно давно не было видно в паддоке – мы говорим о человеке, близком к Максу Ферстаппену. Не будем называть имен, но слухи снова начали расползаться.

Вообще по ходу уик-энда в Монако я получил сразу несколько совершенно замечательных тестовых сообщений от людей, которые слышали разговоры и его заявления в духе: «Знаете, Макс может перейти в « », этот вариант еще не отпал».

Очевидно, что в данном вопросе точка пока не поставлена. Но кажется логичным, что Макс останется в своей нынешней команде. С другой стороны, когда логика имела вес в подобных рассуждениях? Особенно в «Формуле-1», – рассказал Крофт.