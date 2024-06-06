Андреа Стелла: «Работа на низких скоростях уже не выглядит слабой стороной болида «Макларена»

Теги Гран-при Монако Макларен Формула-1 Андреа Стелла Гран-при Майами Авто

Стелла оценил работу обновленного болида «Макларена».

Руководитель британской конюшни отметил, что обновления, которые в «Макларене» подготовили еще к гонке в Майами, позволили добиться заметного улучшения работы машины на медленных участках трасс.

«Судя по всему, тот пакет обновлений, который мы привезли в Майами, позволяет машине хорошо работать на низких скоростях. И по своей эффективности он почти что превзошел наши ожидания.

На трассе в Майами преобладают низкоскоростные участки. Что уж говорить про Монако – притом, что там наибольшие трудности возникали у нас на первом секторе, который состоит из среднескоростных и высокоскоростных секций.

Так что общая картина конкурентоспособности нашего болида наконец-то начинает меняться – и работа на низких скоростях уже не выглядит слабой стороной машины.

При этом мы пока не вполне довольны тем, как машина справляется с поребриками и неровностями трассы. Решение данной проблемы потребует более фундаментальных доработок, а не просто адаптации в рамках текущих возможностей.

Понятно, что частично это решается оптимизацией настроек, но похоже, что нам все равно не удается добиться таких же результатов с точки зрения эффективности преодоления поребриков и неровностей, как некоторым нашим конкурентам», – рассказал Стелла.

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