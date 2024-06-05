Гидо ван дер Гарде о контракте Переса: «Вариант с Сайнсом никогда бы не сработал. Серхио – очень хороший второй номер»

Теги Ред Булл Гидо ван дер Гарде Карлос Сайнс Формула-1 Серхио Перес Макс Ферстаппен Авто

Ван дер Гарде оценил решение «Ред Булл» продлить контракт с Пересом.

Бывший пилот «Формулы-1» считает, что в «Ред Булл» приняли верное решение, сделав выбор в пользу Серхио Переса в качестве напарника для Макса Ферстаппена.

«Вариант с Сайнсом никогда бы не сработал. Их соперничество с Ферстаппеном было бы острым и ничего бы не вышло.

Сейчас у них есть Макс в качестве первого пилота, лучшего гонщика, и Перес в качестве второго номера. И благодаря сложившейся иерархии в «Ред Булл» сейчас все спокойно.

В качестве второго пилота Перес все равно может порой выигрывать гонки, финишировать на втором-третьем месте в чемпионате, и команда будет сохранять хорошую рыночную стоимость.

Так что это логичный выбор. Мы знали, что это произойдет. Перес – очень хороший второй номер. Да, в последних гонках он смотрелся не очень хорошо, но кого еще они могли поставить напарником Макса Ферстаппена?

При этом не стоит забывать о том, насколько Перес популярен в Мексике. И он интересен для «Ред Булл» в том числе в контексте позиций на рынке продаж энергетических напитков в этой стране. Это тоже стоит принять во внимание», – рассказал ван дер Гарде.

«Ред Булл» объявил о контракте с Пересом до конца 2026 года

2 комментария
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Скорее даже третий номер, или четвёртый.
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