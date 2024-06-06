Педро де ла Роса: «Стролл быстрее Алонсо в каких-то поворотах. Вопрос времени, когда мы увидим вспышку таланта Ланса»

Де ла Роса уверен, что Стролла недооценивают в сравнении с Алонсо.

Пилот «Астон Мартин» в некоторых аспектах превосходит своего напарника , сообщил бывший гонщик «Формулы-1» де ла Роса.

«Он невероятно талантливый и быстрый. Если сравнивать с Фернандо, есть повороты, где Ланс быстрее.

Он многому учится у Фернандо, они очень здорово работают вместе, и лишь вопрос времени, когда мы увидим лучшего Ланса и большую вспышку таланта. Когда он соберет все воедино, то будет выступать выдающимся образом.

Нельзя недооценивать, насколько этой машиной тяжело управлять», – заявил амбассадор « ».

По мнению испанца, подиум в составе «Астон Мартин» повлиял бы на настрой Стролла:

«Это придает уверенности. Когда Фернандо завоевал первый подиум в [в 2023 году], то после этого ходил по воде. Даже человек вроде Фернандо нуждается в дополнительной уверенности.

Люди не осознают, насколько упорно трудится Ланс, как самоотверженно работает на симуляторе, с командой, над собой, изучает данные и прибавляет.

Вот знак, который позволил мне понять его потенциал: я вижу, как он упорно трудится внутри команды и как здорово взаимодействует с Фернандо, как они много общаются. Это нечто выдающееся. Между ними прекрасное сотрудничество и прекрасное доверие».

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