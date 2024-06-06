Педро де ла Роса: «Стролл быстрее Алонсо в каких-то поворотах. Вопрос времени, когда мы увидим вспышку таланта Ланса»

Теги Гран-при Бахрейна Фернандо Алонсо Педро де ла Роса Формула-1 Астон Мартин Ланс Стролл Авто

Де ла Роса уверен, что Стролла недооценивают в сравнении с Алонсо.

Пилот «Астон Мартин» Ланс Стролл в некоторых аспектах превосходит своего напарника Фернандо Алонсо, сообщил бывший гонщик «Формулы-1» Педро де ла Роса.

«Он невероятно талантливый и быстрый. Если сравнивать с Фернандо, есть повороты, где Ланс быстрее.

Он многому учится у Фернандо, они очень здорово работают вместе, и лишь вопрос времени, когда мы увидим лучшего Ланса и большую вспышку таланта. Когда он соберет все воедино, то будет выступать выдающимся образом.

Нельзя недооценивать, насколько этой машиной тяжело управлять», – заявил амбассадор «Астон Мартин».

По мнению испанца, подиум в составе «Астон Мартин» повлиял бы на настрой Стролла:

«Это придает уверенности. Когда Фернандо завоевал первый подиум в Бахрейне [в 2023 году], то после этого ходил по воде. Даже человек вроде Фернандо нуждается в дополнительной уверенности.

Люди не осознают, насколько упорно трудится Ланс, как самоотверженно работает на симуляторе, с командой, над собой, изучает данные и прибавляет.

Вот знак, который позволил мне понять его потенциал: я вижу, как он упорно трудится внутри команды и как здорово взаимодействует с Фернандо, как они много общаются. Это нечто выдающееся. Между ними прекрасное сотрудничество и прекрасное доверие».

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5 комментариев
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"Быстрее в каких-то поворотах" это когда ты не хочешь говорить "он бездарь", но при этом и напрямую врать тоже не хочется.
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Если быть не в теме, то можно подумать, что речь идет о пилоте, который проводит 1-2 сезон в карьере, а не 8й
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"Всё идёт по плану"! (с)
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Например, в поворотах не туда он явно быстрее не только Алонсо, но и большей части пелотона за исключением пары совсем мэтров)))
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Ответ Кирилл Мартыненко
"Быстрее в каких-то поворотах" это когда ты не хочешь говорить "он бездарь", но при этом и напрямую врать тоже не хочется.
4 - 4 у них по квалам и в гонках Ленс не плох
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