Жак Вильнев об уходе Окона из «Альпин»: «Такой итог был очевиден. Французская команда с двумя французскими гонщиками – это бессмысленно»

Теги Уильямс Жак Вильнев Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Эстебан Окон Пьер Гасли Хаас Джек Дуэн Альпин Авто

Вильнев высказался о будущем уходе Окона из «Альпин».

Чемпион «Формулы-1» 1997 года считает, что решение французской команды расстаться с одним из своих гонщиков было очевидным.

«Это французская команда с двумя французскими гонщиками. На какой рынок они пытаются выйти? Получается, только на французский. И это бессмысленно. Так что такой итог был очевиден. А с учетом маневра Окона в Монако – это не тот гонщик, которого вы захотите сохранить. Этим маневром он лишь упростил команде решение.

Заменой должен стать Джек Дуэн – их резервный гонщик. Потому что они уже вложили в его развитие миллионы, вот уже на протяжении трех лет организовывая тесты на старых болидах «Ф-1». Так что выбор в пользу Дуэна кажется логичным.

Но ситуация на рынке пилотов сейчас очень нестабильная. Все ждут, что случится с Сайнсом, с «Уильямсом», с «Мерседесом», с «Хаасом». Ожидается много перестановок», – рассказал Вильнев.

Окон покинет «Альпин» по окончании сезона-2024

2 комментария
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французы повернуты на всем своем, еще по команде Проста было видно, когда он пытался сделать чисто французскую команду и к чему это привело :)
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Ответ agiptm21
французы повернуты на всем своем, еще по команде Проста было видно, когда он пытался сделать чисто французскую команду и к чему это привело :)
Даже у него не было 2 француза в составе
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