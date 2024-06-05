Жак Вильнев об уходе Окона из «Альпин»: «Такой итог был очевиден. Французская команда с двумя французскими гонщиками – это бессмысленно»

Вильнев высказался о будущем уходе из «Альпин».

Чемпион «Формулы-1» 1997 года считает, что решение французской команды расстаться с одним из своих гонщиков было очевидным.

«Это французская команда с двумя французскими гонщиками. На какой рынок они пытаются выйти? Получается, только на французский. И это бессмысленно. Так что такой итог был очевиден. А с учетом маневра Окона в Монако – это не тот гонщик, которого вы захотите сохранить. Этим маневром он лишь упростил команде решение.

Заменой должен стать Джек Дуэн – их резервный гонщик. Потому что они уже вложили в его развитие миллионы, вот уже на протяжении трех лет организовывая тесты на старых болидах «Ф-1». Так что выбор в пользу Дуэна кажется логичным.

Но ситуация на рынке пилотов сейчас очень нестабильная. Все ждут, что случится с , с « », с « », с « ». Ожидается много перестановок», – рассказал Вильнев.

Окон покинет «Альпин» по окончании сезона-2024