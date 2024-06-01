Гидо ван дер Гарде: «Окон способен выступать за «Мерседес» по скорости, но Эстебан не командный игрок»
Экс-гонщик «Ф-1» рассказал, почему быстрый Окон не подойдет «Мерседесу».
Гидо ван дер Гарде прокомментировал столкновение Эстебана Окона с напарником по «Альпин» Пьером Гасли на Гран-при Монако.
По мнению эксперта и бывшего пилота «Формулы-1», гонщик программы «Мерседеса» Окон не перейдет в немецкий коллектив из-за подобных случаев.
«Окон наглядно показал, почему ему там не место. Он быстрый, но скверный. Помните, что он сделал с Максом [Ферстаппеном на Гран-при Бразилии-2018]?
Окон – быстрый, хороший пилот. Но он не командный игрок. Порой он ведет себя скверно. Если подобное уйдет, его значимость увеличится. Только вот это всегда будет с ним.
Что касается таланта, по скорости он, безусловно, способен выступать за «Мерседес» и временами бросал бы вызов Расселлу. Я в этом убежден. Но он не командный игрок, он сложный парень. Он плохо встраивается в команду – в таком случае дело просто безнадежное», – поделился мыслями ван дер Гарде в подкасте DRS: De Race Show.
Гидо также высказался о новом потенциальном работодателе Эстебана:
«Говорят, он заигрывает с «Хаасом». Вряд ли это будет более сильная команда».
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