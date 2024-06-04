Серхио Перес: «Впереди новые победы, мы еще не закончили»

Перес рассчитывает на победы в составе «Ред Булл».

Гонщик «Ред Булл» обратился к фанатам после продления контракта с «Ред Булл» до конца 2026 года.

«Привет, ребята, это Чеко.

Я очень рад новости, и, конечно, это многое значит. Хочу поблагодарить всех болельщиков по всему миру, которые продолжают меня поддерживать, продолжают подгонять меня вперед, остаются со мной на этом пути.

Впереди новые победы, новые захватывающие моменты, и, как вы знаете, я всегда буду выкладываться на 100 процентов за рулем этой машины.

Так что да, сохраним эти флаги по всему миру, и давайте наслаждаться путешествием вместе», – произнес Серхио.

Также Перес поделился сообщением «Ред Булл» о продлении контракта.

«Мы все еще не закончили!!! 💪» – прокомментировал пост команды мексиканец.

На счету Чеко шесть побед в «Формуле-1» – пять в составе «Ред Булл» и одна за « » (ныне « »).

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