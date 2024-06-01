Гюнтер Штайнер о Пересе: «Почему «Ред Булл» не даст шанс Цуноде? Есть вариант с Сайнсом, был с Албоном»

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Штайнер удивлен, что Перес все еще в «Ред Булл».

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер порассуждал о выступлениях Серхио Переса в паре с Максом Ферстаппеном в «Ред Булл», а также предположил, что чемпионы мира не защитили бы командный титул, если бы сезон-2024 начался сегодня.

«Если начать с нуля, то нет, не думаю, что защитили бы. Если посмотреть на процент очков Чеко в сравнении с напарником, то видно, что у двух других команд [«Феррари» и «Макларен»] более сбалансированный состав пилотов. Конечно, Чеко неплохой гонщик, просто в других коллективах все плотнее.

Я бы не называл это спадом [«Ред Булл»] – просто соперники догоняют. Не считаю, что команда стала медленнее или хуже. Когда «Ред Булл» бросают вызов, приходится больше рисковать, работать на пределе, и ошибок становится больше.

Если вы надеетесь, что кто-то начнет ехать медленно, особенно «Ред Булл», вряд ли это случится. Такого не будет. Но в соперниках хорошие команды, и они достаточно серьезно подобрались», – заявил итальянец в подкасте The Red Flags.

У Штайнера спросили, почему Перес сохраняет свое место, хотя в прошлом «Ред Булл» легко менял пилотов:

«Это один из вопросов, которыми я порой задаюсь. Почему не дать шанс кому-то другому?

Цунода, на мой взгляд, выступает фантастически за «РБ». Похоже, Переса продлят на следующий сезон, но есть варианты вроде Сайнса. Был Албон, хотя теперь, конечно, уже нет, так как он подписался с «Уильямсом».

Такое просто случается. Даже не знаю.

Возможно, такой настрой меняется, поскольку доминирующего болида больше нет, и нужно, чтобы оба пилота зарабатывали очки, ведь в других двух командах есть Карлос [Сайнс] и Леклер [в «Феррари»], в «Макларене» Пиастри, который финишировал вторым в Монте-Карло, и Норрис, в котором сомневаться не приходится.

Может, что-то меняется в мышлении «Ред Булл», но, если не считать Карлоса, выбора уже не осталось».

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3 комментария
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Цунода отлично справляется на своем месте, убери его и младшие бычки перестанут набирать очки. С Албоном Уильямс вовремя подсуетился. Сайнс не такой покладистый и будет у Макса отбирать больше очков, не соглашаясь на роль явного второго номера, хотя, конечно, в КК больше пользы принес бы. Вот потому и Перес
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Тут скорее всего дело в противостоянии Хорнера и Марко. Хорнер не хочет сажать пилота, который будет близок к Марко и раскачивать лодку изнутри
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Ответ <Inter>
Тут скорее всего дело в противостоянии Хорнера и Марко. Хорнер не хочет сажать пилота, который будет близок к Марко и раскачивать лодку изнутри
Тут согласен, Перес и Рикьярдо лояльны к Хорнеру, поэтому он только их рассматривает. Цунода ближе к Марко, из-за этого его точно не посадят
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