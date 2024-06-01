Гюнтер Штайнер о Пересе: «Почему «Ред Булл» не даст шанс Цуноде? Есть вариант с Сайнсом, был с Албоном»

Штайнер удивлен, что Перес все еще в «Ред Булл».

Бывший руководитель « » порассуждал о выступлениях в паре с Максом Ферстаппеном в «Ред Булл», а также предположил, что чемпионы мира не защитили бы командный титул, если бы сезон-2024 начался сегодня.

«Если начать с нуля, то нет, не думаю, что защитили бы. Если посмотреть на процент очков Чеко в сравнении с напарником, то видно, что у двух других команд [« » и «Макларен»] более сбалансированный состав пилотов. Конечно, Чеко неплохой гонщик, просто в других коллективах все плотнее.

Я бы не называл это спадом [«Ред Булл»] – просто соперники догоняют. Не считаю, что команда стала медленнее или хуже. Когда «Ред Булл» бросают вызов, приходится больше рисковать, работать на пределе, и ошибок становится больше.

Если вы надеетесь, что кто-то начнет ехать медленно, особенно «Ред Булл», вряд ли это случится. Такого не будет. Но в соперниках хорошие команды, и они достаточно серьезно подобрались», – заявил итальянец в подкасте The Red Flags.

У Штайнера спросили, почему Перес сохраняет свое место, хотя в прошлом «Ред Булл» легко менял пилотов:

«Это один из вопросов, которыми я порой задаюсь. Почему не дать шанс кому-то другому?

, на мой взгляд, выступает фантастически за «РБ». Похоже, Переса продлят на следующий сезон, но есть варианты вроде . Был Албон, хотя теперь, конечно, уже нет, так как он подписался с « ».

Такое просто случается. Даже не знаю.

Возможно, такой настрой меняется, поскольку доминирующего болида больше нет, и нужно, чтобы оба пилота зарабатывали очки, ведь в других двух командах есть Карлос [Сайнс] и [в «Феррари»], в « » Пиастри, который финишировал вторым в Монте-Карло, и , в котором сомневаться не приходится.

Может, что-то меняется в мышлении «Ред Булл», но, если не считать Карлоса, выбора уже не осталось».

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