Журналист BBC Бенсон: «У Цуноды приличные шансы на место в «Уильямсе», «Хаасе» или «Альпин», нетрудно представить пару Лоусон-Риккардо в «РБ» в 2025-м»

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Шансы Риккардо сохранить место в «РБ» в 2025 году растут, несмотря на неудачи.

Пилот «РБ» Юки Цунода может покинуть систему «Ред Булл» в 2025 году, поскольку его выступления не впечатляют боссов, сообщил редактор автоспортивного раздела BBC Эндрю Бенсон.

В то же время позиции Даниэля Риккардо, неубедительно проводящего старт сезона, укрепились, поскольку в «Ред Булл» усилился руководитель Кристиан Хорнер, а советник Гельмут Марко потерял влияние.

«Со стороны кажется, что Цунода не может сделать абсолютно ничего, чтобы его рассматривали как претендента на место в «Ред Булл» – боссы просто не оценивают его достаточно высоко.

Поэтому Цунода ищет работодателей за пределами «Ред Булл», пусть даже он обязан месту в «Ф-1» «Хонде», партнеру команды по моторам. Иронично, что он не может получить кокпит в «Астон Мартин», который станет рабочим коллективом «Хонды» с 2026 года, поскольку Фернандо Алонсо только что подписал новый контракт, а Ланс Стролл является сыном владельца и никуда не уходит.

Так что Цунода ищет возможности в местах вроде «Уильямса», «Хааса» и «Альпин» и, похоже, у него приличные шансы оказаться в одной из этих команд, когда летом начнутся «музыкальные стулья».

Что касается его выступлений за «РБ»: да, он регулярно побеждает Даниэля Риккардо и провел несколько впечатляющих гонок в этом году. Но у «Ред Булл» скорее появляются новые вопросы по поводу Риккардо, чем меняется мнение о Цуноде.

Тем не менее, в данный момент Риккардо под протекцией руководителя команды Кристиана Хорнера, говорят источники, и он защищен от замены на резервного пилота Лиама Лоусона.

Советник Гельмут Марко, который, наверное, хотел бы продвинуть Лоусона, потерял власть и влияние во внутренней гражданской войне в «Ред Булл», которая была вызвана обвинениями в сексуальных домогательствах, принуждении и контролирующем поведении, выдвинутыми против Хорнера сотрудницей – Хорнер отрицал обвинения, и внутреннее расследование их отвергло.

Но нетрудно представить пару Лоусон-Риккардо в «РБ» в 2025 году, если Хорнер не поменяет мнения, а Цунода окажется в другой команде», – поделился информацией Бенсон.

Юки Цунода о своем будущем: «На данный момент я всем доволен в команде «РБ» – сейчас мы, вероятно, сильнейшая команда в средней группе»

Перес близок к продлению контракта с «Ред Булл» (Autosport)

5 комментариев
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"Юки Цунода может покинуть систему «Ред Булл» в 2025 году, поскольку его выступления не впечатляют боссов"

где-то в параллельной вселенной..
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Походу пока в РБ Макс остальные пилоты должны быть абсолютными лузерами, чтобы оставаться в команде. Даже в младшей команде. Чтобы никто даже не мог усомниться кто тут прима
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Идеальный вариант было бы перевести Цуноду в главный Ред Булл.
К Риккардо на год добавить Лоусена.
А в 2026 найти очередного молодого таланта.
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Этот журналюга случайно не из британского содружества? Цунода разочаровывает, а Рик нет?
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Ну т.е чем хуже ездишь , тем лучше, это касается что Переса, что Рика .
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