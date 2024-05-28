Журналист BBC Бенсон: «У Цуноды приличные шансы на место в «Уильямсе», «Хаасе» или «Альпин», нетрудно представить пару Лоусон-Риккардо в «РБ» в 2025-м»

Шансы Риккардо сохранить место в «РБ» в 2025 году растут, несмотря на неудачи.

Пилот «РБ» Юки Цунода может покинуть систему «Ред Булл» в 2025 году, поскольку его выступления не впечатляют боссов, сообщил редактор автоспортивного раздела BBC Эндрю Бенсон.

В то же время позиции Даниэля Риккардо, неубедительно проводящего старт сезона, укрепились, поскольку в «Ред Булл» усилился руководитель , а советник Гельмут Марко потерял влияние.

«Со стороны кажется, что Цунода не может сделать абсолютно ничего, чтобы его рассматривали как претендента на место в «Ред Булл» – боссы просто не оценивают его достаточно высоко.

Поэтому Цунода ищет работодателей за пределами «Ред Булл», пусть даже он обязан месту в «Ф-1» «Хонде», партнеру команды по моторам. Иронично, что он не может получить кокпит в « », который станет рабочим коллективом «Хонды» с 2026 года, поскольку только что подписал новый контракт, а является сыном владельца и никуда не уходит.

Так что Цунода ищет возможности в местах вроде « », «Хааса» и «Альпин» и, похоже, у него приличные шансы оказаться в одной из этих команд, когда летом начнутся «музыкальные стулья».

Что касается его выступлений за «РБ»: да, он регулярно побеждает Даниэля Риккардо и провел несколько впечатляющих гонок в этом году. Но у «Ред Булл» скорее появляются новые вопросы по поводу Риккардо, чем меняется мнение о Цуноде.

Тем не менее, в данный момент Риккардо под протекцией руководителя команды Кристиана Хорнера, говорят источники, и он защищен от замены на резервного пилота Лиама Лоусона.

Советник Гельмут Марко, который, наверное, хотел бы продвинуть Лоусона, потерял власть и влияние во внутренней гражданской войне в «Ред Булл», которая была вызвана обвинениями в сексуальных домогательствах, принуждении и контролирующем поведении, выдвинутыми против Хорнера сотрудницей – Хорнер отрицал обвинения, и внутреннее расследование их отвергло.

Но нетрудно представить пару Лоусон-Риккардо в «РБ» в 2025 году, если Хорнер не поменяет мнения, а Цунода окажется в другой команде», – поделился информацией Бенсон.

Юки Цунода о своем будущем: «На данный момент я всем доволен в команде «РБ» – сейчас мы, вероятно, сильнейшая команда в средней группе»

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