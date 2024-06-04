MotoGP. Бастианини покинет «Дукати» и перейдет на байк «КТМ» в 2025 году (Autosport)

Бастианини продолжит карьеру вне системы «Дукати».

Гонщик заводской «Дукати» Энеа Бастианини перейдет к другому производителю вслед за лидером «Прамака» .

Накануне было подтверждено, что Мартин продолжит карьеру в «Априлии». По информации Autosport, Энеа будет выступать в 2025 году за рулем байка «КТМ».

Заводской коллектив « » будут представлять Брэд Биндер и Педро Акоста. Таким образом, Бастианини перейдет во вторую команду (в 2024-м выступает как « »), которая также использует последнюю версию мотоциклов.

Предполагается, что в следующем сезоне ливреи всех четырех байков будут в цветах «КТМ».

Неизвестно, кто станет напарником Бастианини. покинет заводской коллектив, и пока непонятно, где окажется австралиец в 2025 году.

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