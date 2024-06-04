MotoGP. Бастианини покинет «Дукати» и перейдет на байк «КТМ» в 2025 году (Autosport)

Теги возможные переходы Априлия Дукати чемпионат мира MotoGP КТМ Джек Миллер Брэд Биндер Хорхе Мартин Энеа Бастианини Гасгас Педро Акоста Авто

Бастианини продолжит карьеру вне системы «Дукати».

Гонщик заводской «Дукати» Энеа Бастианини перейдет к другому производителю вслед за лидером «Прамака» Хорхе Мартином.

Накануне было подтверждено, что Мартин продолжит карьеру в «Априлии». По информации Autosport, Энеа будет выступать в 2025 году за рулем байка «КТМ».

Заводской коллектив «КТМ» будут представлять Брэд Биндер и Педро Акоста. Таким образом, Бастианини перейдет во вторую команду (в 2024-м выступает как «Гасгас»), которая также использует последнюю версию мотоциклов.

Предполагается, что в следующем сезоне ливреи всех четырех байков будут в цветах «КТМ».

Неизвестно, кто станет напарником Бастианини. Джек Миллер покинет заводской коллектив, и пока непонятно, где окажется австралиец в 2025 году.

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3 комментария
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Движуха какая идёт,что ни день,то новые переходы,слухи в мире Мото.
Жаль,у Бестии особо не получилось на заводском байке.
В сателлитах Дукати,Авинтии и Грезини,был очень даже хорош.
Может,в ГасГас получится.
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Ответ langenbrunner2707
Движуха какая идёт,что ни день,то новые переходы,слухи в мире Мото. Жаль,у Бестии особо не получилось на заводском байке. В сателлитах Дукати,Авинтии и Грезини,был очень даже хорош. Может,в ГасГас получится.
Так все ждали что решит дукати с заводским пилотом, и теперь пойдет вся движуха. Тут ещё много движений может быть.
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Ответ Luca di Montezemolo
Так все ждали что решит дукати с заводским пилотом, и теперь пойдет вся движуха. Тут ещё много движений может быть.
Так по итогу им Маркес только остался)
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