MotoGP. Бастианини покинет «Дукати» и перейдет на байк «КТМ» в 2025 году (Autosport)
Бастианини продолжит карьеру вне системы «Дукати».
Гонщик заводской «Дукати» Энеа Бастианини перейдет к другому производителю вслед за лидером «Прамака» Хорхе Мартином.
Накануне было подтверждено, что Мартин продолжит карьеру в «Априлии». По информации Autosport, Энеа будет выступать в 2025 году за рулем байка «КТМ».
Заводской коллектив «КТМ» будут представлять Брэд Биндер и Педро Акоста. Таким образом, Бастианини перейдет во вторую команду (в 2024-м выступает как «Гасгас»), которая также использует последнюю версию мотоциклов.
Предполагается, что в следующем сезоне ливреи всех четырех байков будут в цветах «КТМ».
Неизвестно, кто станет напарником Бастианини. Джек Миллер покинет заводской коллектив, и пока непонятно, где окажется австралиец в 2025 году.
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Жаль,у Бестии особо не получилось на заводском байке.
В сателлитах Дукати,Авинтии и Грезини,был очень даже хорош.
Может,в ГасГас получится.