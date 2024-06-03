Кристиан Хорнер: «Феррари» и «Макларен» конкурентоспособны, их нельзя сбрасывать со счетов»

Теги Гран-при Монако Феррари Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Авто

Хорнер оценил шансы конкурентов в борьбе с «Ред Булл».

Руководитель австрийской команды высказался о текущем положении в чемпионате и соперничестве с «Феррари» и «Маклареном».

Не так давно босс «Мерседеса» Тото Вольфф заявлял, что «чемпионат уже закончен, и Макса Ферстаппена никто не сможет догнать».

Хорнер не согласился с Вольффом, отметив, что неудачное выступление «Ред Булл» в Монако говорит о шансах конкурентов.

«Да, я так думаю. Возможно, не в случае с «Мерседесом», но «Феррари» и «Макларен» смотрятся очень хорошо, они конкурентоспособны и их нельзя сбрасывать со счетов. Чемпионат будет очень длинным, и в Монако соперникам удалось отыграть у нас много очков.

Нам нужно стараться сделать так, чтобы обе наши машины заканчивали гонки на высоких позициях и зарабатывали очки. Поскольку мы не можем позволить себе недооценивать угрозу со стороны «Феррари» и «Макларена» как в личном зачете, так и в Кубке конструкторов.

Впереди длинный путь, нам ничего не гарантировано. Гран-при Монако выигрывается в субботу, а у нас был плохой день. Но мы получили много полезных данных, чтобы разобраться в причинах плохой работы болида на неровностях и высоких поребриках, и решить эту проблему в следующих гонках», – рассказал Хорнер.

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2 комментария
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В личном зачете Ферстаппена тяжело будет обойти, а вот Кубок конструкторов, по результатам сезона, легко может оказаться на полке Феррари
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Кристиан, их уже как с Майами нельзя сбрасывать со счетов. Это не 2023, не космовоз RB19, тут уже есть все предпосылки для борьбы.
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