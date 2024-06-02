Тото Вольфф о словах Хэмилтона: «Главной целью всегда было предоставлять двум нашим гонщикам два отличных болида и оказывать максимальную поддержку»
Вольфф заявил о полной поддержке Хэмилтона «Мерседесом»
Исполнительный директор немецкой команды отметил, что в «Мерседесе» продолжат как и прежде предоставлять своим гонщикам равные возможности.
В одном из недавних интервью Хэмилтон заявил, что не будет удивлен поражению в борьбе с Джорджем Расселлом в квалификациях по итогам сезона.
Учитывая, что Хэмилтон уже договорился о переходе в «Феррари», многие восприняли слова Льюиса как намек на то, что в «Мерседесе», с учетом текущей ситуации, начали уделять больше внимания и предоставлять больше возможностей Джорджу Расселлу.
«Все гонщики порой бывают настроены скептически, но мне кажется, что как команда мы уже доказали, что даже при самом жестком соперничестве между нашими гонщиками мы всегда делаем все возможное, чтобы возможности были сбалансированными и борьба проходила честно и справедливо.
Я понимаю, что как гонщик ты хочешь добиться максимума от себя и от команды. И когда дела идут не лучшим образом, ты начинаешь во всем сомневаться, задавать вопросы. Но для нас, как для команды, главной целью всегда было предоставлять двум нашим гонщикам два отличных болида, лучшие из возможных, а также наилучшую стратегию и оказывать максимальную поддержку», – рассказал Вольфф.
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А вот Льюис верит и это очень интересный момент. особенно стоит призадуматься тем кто кричал все эти годы, что Алонсо никто не сливал учитывая мегакофликт. уверен эти же люди которые не верили в задвигания Алонсо при наличии жирнейшего мотива, сейчас кричат о задвигании Льюиса без мотивов, да Лука?)))
И зачем предоставлять им одинаковые условия, если хэм по сути уже в феррари? Зачем им этот геморрой? К тому же, хэм сильно нарушил планы тотошки, своим переходом. И сейчас у тото одна сплошная головная боль. Даром для хэма это не проходит