Тото Вольфф о словах Хэмилтона: «Главной целью всегда было предоставлять двум нашим гонщикам два отличных болида и оказывать максимальную поддержку»

Вольфф заявил о полной поддержке « »

Исполнительный директор немецкой команды отметил, что в «Мерседесе» продолжат как и прежде предоставлять своим гонщикам равные возможности.

В одном из недавних интервью Хэмилтон заявил, что не будет удивлен поражению в борьбе с в квалификациях по итогам сезона.

Учитывая, что Хэмилтон уже договорился о переходе в «Феррари», многие восприняли слова Льюиса как намек на то, что в «Мерседесе», с учетом текущей ситуации, начали уделять больше внимания и предоставлять больше возможностей Джорджу Расселлу.

«Все гонщики порой бывают настроены скептически, но мне кажется, что как команда мы уже доказали, что даже при самом жестком соперничестве между нашими гонщиками мы всегда делаем все возможное, чтобы возможности были сбалансированными и борьба проходила честно и справедливо.

Я понимаю, что как гонщик ты хочешь добиться максимума от себя и от команды. И когда дела идут не лучшим образом, ты начинаешь во всем сомневаться, задавать вопросы. Но для нас, как для команды, главной целью всегда было предоставлять двум нашим гонщикам два отличных болида, лучшие из возможных, а также наилучшую стратегию и оказывать максимальную поддержку», – рассказал .

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