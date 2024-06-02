Ландо Норрис: «Сейчас наши шансы оказаться на подиуме, а может и выиграть гонку, стали заметно выше. И это воодушевляет»

Теги Макларен Формула-1 Ландо Норрис Авто

Норрис рассказал о настрое команды в нынешнем сезоне.

Пилот «Макларена» отметил, что прогресс в работе с болидом и выигранная гонка вместе с несколькими попаданиями на подиум прибавляют команде уверенности и добавляют заряженности на борьбу.

«Я вообще не напряжен и мне не терпится снова выехать на трассу, попробовать еще раз – и посмотреть, на что я буду способен, что у нас получится.

Я с нетерпением этого жду, поскольку понимаю, что сейчас наши шансы оказаться на подиуме, а может и выиграть гонку, стали заметно выше. И это действительно прибавляет волнения, воодушевления, немного усиливает голод до побед.

Даже когда ты сидишь за рулем десятой по скорости машины, ну или что-то такое, ты все равно надеешься показать свой максимум и проявить себя, выезжая на трассу.

И для меня и моей команды, людей, с которыми я работаю, не меняется – нужно просто выезжать на трассу и работать», – рассказал Норрис.

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