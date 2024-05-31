В «Альпин» прекратили сотрудничество с операционным директором Робом Уайтом

В «Альпин» уволили операционного директора команды.

Роб Уайт работал в « » с 2004 года и дважды побеждал с командой в чемпионате. За это время Уайт работал на разных должностях, а должность операционного директора занимал с 2016 года.

В заявлении « » отмечается, что решение расстаться с Уайтом принято в рамках продолжающегося процесса реструктуризации работы команды.

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