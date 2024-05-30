Марк Жене: «Разрыв в чемпионате ничтожен после победы Леклера»

В «Феррари» проанализировал расклады в «Ф-1» после успеха в Монако.

Амбассадор « » и бывший пилот «Формулы-1» высказался о победе на Гран-при Монако и отставании монегаска от пилота « » .

«Уже в пятницу он был крайне быстрым, и машина проявляла себя очень хорошо, особенно в низкоскоростных поворотах. Я бы сказал, что случившееся в воскресенье должно было произойти – даже с учетом того, что было с Карлосом Сайнсом, который вернулся на третье место.

Тот факт, что в гонке пит-стопы не проводили, дополнительно облегчил задачу для Шарля. Но, честно говоря, это очень важно – казалось, что на него наложено проклятье в Монако. Могу сказать, это большой груз с плеч. Не представляю, что было бы в следующем году в Монако, если бы что-то случилось. Это было бы невыносимо.

Я очень рад за него, и можно посмотреть на чемпионат: Фред Вассер говорит, что не нужно, однако это неизбежно. Если посмотреть в таблицу, разрыв ничтожен. Посмотрим, что случится дальше.

Самый трудный момент был в первом сегменте, когда [у Леклера] был лишь один круг. Он мог вылететь после первого сегмента – невероятно. В гонке было так много нервных моментов. На обоих стартах он контролировал ситуацию и управлял темпом.

В какой-то момент Оскар Пиастри, как казалось, готовился обогнать его перед въездом в тоннель – это было бы безумием. [Леклер] весь уик-энд контролировал ситуацию. Первый сегмент стал единственным моментом, когда мы немного волновались», – заявил Жене в подкасте F1 Nation.

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