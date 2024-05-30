Том Коронель: «Сказал бы Пересу: «Спасибо за работу, пора освободить место в «Ред Булл»

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Коронель предложил «Ред Булл» избавиться от Переса.

Нидерландский эксперт и гонщик Том Коронель считает, что Серхио Перес не заслуживает выступать за «Ред Булл».

Предполагается, что «Ред Булл» заключит новый контракт с Пересом на сезон-2025.

«Если есть молодежь, пора проститься со старой гвардией, с парнями вроде Кевина Магнуссена, которого постоянно продлевают. У вас был шанс. Важно привлекать новых пилотов.

Проблема в том, что Хорнер очень хочет сохранить Переса, это мое ощущение. Его высоко ценят, другого объяснения нет.

Я бы сказал Пересу: «Спасибо за работу. Ты очень хорош, но пора. Ты должен просто освободить место», – сказал Коронель.

Эксперт также поделился прогнозом по поводу составов других команд «Формулы-1»:

«В прошлом году уже ходили слухи о Викторе Мартене, так что скажу, что Мартен [займет место Эстебана Окона в «Альпин»].

[В «Хаасе»] Оливер Бермэн и… да, назову Валттери Боттаса. В «Уильямсе» Окон и Александр Албон.

[В «Заубере»] будут Карлос Сайнс и Нико Хюлькенберг, конечно. В «Мерседесе» – Андреа Кими Антонелли и Джордж Расселл».

Перес близок к продлению контракта с «Ред Булл» (Autosport)

Сайнс может оказаться в «Уильямсе», Окон – в «Хаасе», Цунода – в «Ауди» (Джо Сейвард)

7 комментариев
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нидерландский, ключевое слово, эксперт, включает дурика и не понимает, почему быки не подпишут более сильного пилота, хоть того же Алонсо, что даст и буст медийке, хоть молодого
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Некорректное высказывание, есть пилоты которые и в 40 могут ездить , а есть и те которые и в 20 не заслуживают места, вот чика при всем уважении не уровень топ команды, в каком нибудь Альпина, Хаасе, да отличный вариант для них, хотя пожалуй это в прошлом, плюсы чики уже не действуют, низкий вес уравновешен балластом, теперь все выбирают резину какую хотят на гонку, это раньше какой нибудь халк стартовал 8 на узанной софте и катил быстро на пит, а чика сливал квалу, и с какого нибудь 13 места на новой резине приезжал впереди, теперь все по другому, поэтому сейчас бы в одной команде халк порвал бы чику, особенно когда вес уравновесили. Ну не уровень он топ команды, здесь его сливные квалы мешают гораздо больше, чем в какой нибудь форс индии . Но его сливные квалы идеально подходят приме, поэтому будет кататься пока его сливы не уронят команду в КК, а если звездолёта не будет, то менять чику надо будет точно.
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Единственное логичное объяснение, почему его хотят продлить, в том, что возможно Перец лучше, чем Апельсин, в настройках болида и прогрессе по ходу уик-енда. Может, Максим пользуется обратной связью Перца и ездит на его настройках. Потому что проскакивает информация, что Тапкин не так уж и хорош в обратной связи и технической части. Других объяснений не вижу.
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Ответ Великий Алонсо
Над Пересом уже все угарают. Наверняка он видит и комментарии и мнение о себе других экспертов. Он никакой, но за деньги он готов терпеть все это унижение, терпила...
Да походу он уже забил на эти все унижения
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Ответ Анатолий Зубков
Единственное логичное объяснение, почему его хотят продлить, в том, что возможно Перец лучше, чем Апельсин, в настройках болида и прогрессе по ходу уик-енда. Может, Максим пользуется обратной связью Перца и ездит на его настройках. Потому что проскакивает информация, что Тапкин не так уж и хорош в обратной связи и технической части. Других объяснений не вижу.
Хорнер говорил, что Перес прибавил после того как перестал настраивать болид, а взял настройки Макса. Это может быть правдой, поскольку никто и не скрывает (тот же Ваше) что болид пилится по обратной связи Макса и прежде всего для него
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