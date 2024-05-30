Том Коронель: «Сказал бы Пересу: «Спасибо за работу, пора освободить место в «Ред Булл»

Коронель предложил «Ред Булл» избавиться от Переса.

Нидерландский эксперт и гонщик считает, что не заслуживает выступать за «Ред Булл».

Предполагается, что «Ред Булл» заключит новый контракт с Пересом на сезон-2025.

«Если есть молодежь, пора проститься со старой гвардией, с парнями вроде , которого постоянно продлевают. У вас был шанс. Важно привлекать новых пилотов.

Проблема в том, что Хорнер очень хочет сохранить Переса, это мое ощущение. Его высоко ценят, другого объяснения нет.

Я бы сказал Пересу: «Спасибо за работу. Ты очень хорош, но пора. Ты должен просто освободить место», – сказал Коронель.

Эксперт также поделился прогнозом по поводу составов других команд «Формулы-1»:

«В прошлом году уже ходили слухи о Викторе Мартене, так что скажу, что Мартен [займет место в « »].

[В «Хаасе»] Оливер Бермэн и… да, назову Валттери Боттаса. В «Уильямсе» Окон и Александр Албон.

[В «Заубере»] будут Карлос Сайнс и Нико Хюлькенберг, конечно. В «Мерседесе» – Андреа Кими Антонелли и Джордж Расселл».

Перес близок к продлению контракта с «Ред Булл» (Autosport)

Сайнс может оказаться в «Уильямсе», Окон – в «Хаасе», Цунода – в «Ауди» (Джо Сейвард)