Том Коронель: «Сказал бы Пересу: «Спасибо за работу, пора освободить место в «Ред Булл»
Коронель предложил «Ред Булл» избавиться от Переса.
Нидерландский эксперт и гонщик Том Коронель считает, что Серхио Перес не заслуживает выступать за «Ред Булл».
Предполагается, что «Ред Булл» заключит новый контракт с Пересом на сезон-2025.
«Если есть молодежь, пора проститься со старой гвардией, с парнями вроде Кевина Магнуссена, которого постоянно продлевают. У вас был шанс. Важно привлекать новых пилотов.
Проблема в том, что Хорнер очень хочет сохранить Переса, это мое ощущение. Его высоко ценят, другого объяснения нет.
Я бы сказал Пересу: «Спасибо за работу. Ты очень хорош, но пора. Ты должен просто освободить место», – сказал Коронель.
Эксперт также поделился прогнозом по поводу составов других команд «Формулы-1»:
«В прошлом году уже ходили слухи о Викторе Мартене, так что скажу, что Мартен [займет место Эстебана Окона в «Альпин»].
[В «Хаасе»] Оливер Бермэн и… да, назову Валттери Боттаса. В «Уильямсе» Окон и Александр Албон.
[В «Заубере»] будут Карлос Сайнс и Нико Хюлькенберг, конечно. В «Мерседесе» – Андреа Кими Антонелли и Джордж Расселл».
Перес близок к продлению контракта с «Ред Булл» (Autosport)
Сайнс может оказаться в «Уильямсе», Окон – в «Хаасе», Цунода – в «Ауди» (Джо Сейвард)