Дамир Идиятулин одержал триумфальную победу на первой в истории RDS GP «обратной» конфигурации «Нижегородского кольца»

Второй этап 15-го сезона Гран-При Российской Дрифт Серии (RDS GP) завершился в Нижнем Новгороде — 25 и 26 мая трасса «Нижегородское кольцо» приняла первый в истории уик-энд RDS GP в «обратной» конфигурации оцениваемого участка. Смена направления движения позволила прервать череду побед Георгия Чивчяна на NRing —первый в истории нового варианта трассы этап триумфально выиграл Дамир Идиятулин из команды Fresh Racing.

Серьёзную заявку на победу Дамир сделал ещё в субботу, когда в третий раз в своей карьере покорил отметку в 100 баллов из 100 в квалификации. До этого пилот Fresh Racing дважды добивался подобного только на Moscow Raceway. В ТОП-16 Идиятулин прошёл через проезд «bye run» в отсутствие соперника и там одержал победу в зрелищной дуэли с лидером «Evolution Yuka ADV by Одержимые Моторспорт» Аркадием Цареградцевым. В ТОП-8 сетка заездов свела Дамира с Максимом Гроссманом (TimeUp), но в этом сражении двух сибиряков Максим отдал победу сопернику собственной ошибкой с последовавшим за ней разворотом.

В полуфинале Идиятулина ждало внутрикомандное дерби с напарником по Fresh Racing Евгением Лосевым, который также ушёл в разворот, чем обеспечил Дамиру выход в финал. Там ему предстояло сражение с дебютантом RDS GP 2024 Артёмом Шабановым — пилот TimeUp не стал следовать примеру своих более опытных соперников и проехал чисто, не допуская ни контактов, ни разворотов. Однако и Идиятулин показал мощные проезды как лидером, так и преследователем. В итоге судейским решением победа досталась представителю Fresh Racing.

В Нижнем Новгороде Идиятулин собрал максимально возможный результат: победа в квалификации со 100-балльным проездом, победа в парных заездах и победа коллектива Fresh Racing в командном зачёте. Впрочем, Артёму Шабанову расстраиваться тоже не приходится — пройдя через череду технических проблем, новичок серии на пути к подиуму сломил сопротивление опытнейшего Никиты Шикова, победил вице-чемпиона RDS GP 2023 Антона Козлова (оба — Carville Racing), а затем одержал верх в противостоянии с Тимофеем Добровольским (Takayama Forward Auto). Таким образом, Шабанов уже добился двух из двух возможных подиумов в сезоне-2024 — к третьему месту на Moscow Raceway пилот добавил второе на NRing. Так что, если тенденция продолжится, на следующем этапе на «Игора Драйв» от новобранца TimeUp вполне можно ждать победы.

Дополнил призовой подиум Евгений Лосев. На первом этапе на Moscow Raceway пилот Fresh Racing также вышел в полуфинал, но там пробиться в тройку сильнейших не смог, а в Нижнем Новгороде всё сложилось в пользу спортсмена. Сначала Лосев победил Леонида Шнайдера (TimeUp), затем взял верх над Григорием Гусевым (LUKOIL Racing Drift Team), а потом стал сильнейшим в дуэли с Тимофеем Добровольским (Takayama Forward Auto).

А вот для действующего чемпиона Takayama Forward Auto этап оказался малопродуктивным. Несмотря на то что коллектив полным составом вышел в ТОП-16, дальше одна за другой начались потери. Сначала Роман Тиводар досадной ошибкой, приведшей к развороту, проиграл Антону Козлову в OMT-заезде. Затем в ТОП-8 сетка свела Тимофея Добровольского с лидером коллектива Георгием Чивчяном — сильнейшего в этой дуэли выявили также через OMT. И здесь случилась крайне редкая для Гочи помарка: допустив контакт с лидером, четырёхкратный чемпион RDS GP ушёл в разворот, лишившись тем самым шансов побороться за место на подиуме.

День вообще изобиловал контактами и разворотами. Сказались и непривычное «обратное» направление движения по трассе, которое вынуждало ехать по полотну с неоптимальным уровнем сцепления, и прошедший ночью дождь, и переменчивая погода по ходу парных заездов — солнце то прогревало трассу, то скрывалось за тучей, остужая асфальт. Не все смогли справиться с этими вызовами.

«Конфигурацию надо менять как можно чаще: и пилоты привыкают, и зрители. Другое дело, что у нас далеко не везде такие возможности есть. Мне кажется, в Нижнем Новгороде у нас даже чуть более зрелищная конфигурация получилась — классическая японская постановка с большой скоростью в большой угол, дальше вылет и спуск с горки, причём накатанная за эти годы резина на спуске тоже преподносила пилотам сюрпризы и не всегда предсказуемо себя вела. С машинами всем пришлось хорошо поработать. За годы использования прошлой конфигурации все настройки уже были записаны в книжечку: на любую погоду, любую температуру — включил и тренируйся. А сейчас пришлось потрудиться. Весь четверг и всю пятницу на тренировках команды «пилили», крутили в разные стороны колёса, искали настройки. Это была совсем другая инженерная динамика», — отметил руководитель РДС Дмитрий Добровольский.

RDS GP 2024. 2-й этап. NRing. Личный зачёт. Топ-3:

Дамир Идиятулин (Fresh Racing) — 272 балла

Артём Шабанов (TimeUp) — 199 баллов

Евгений Лосев (Fresh Racing) — 159 баллов



RDS GP 2024. 2-й этап. NRing. Командный зачёт. Топ-3:

Fresh Racing — 431 балл

TimeUp — 279 баллов

Takayama Forward Auto — 215 баллов

Дамир Идиятулин стал первым пилотом, кто смог набрать максимум возможных баллов за один этап RDS GP по новой системе начисления очков, однако это не помогло ему выйти в лидеры личного зачёта. После двух этапов во главе протоколов находится дебютант серии Артём Шабанов, который единственным смог оба прошедших уик-энда завершить на подиуме. При этом отрыв от идущего вторым Евгения Лосева весьма внушительный — 60 баллов, тогда как занимающий третью строчку Аркадий Цареградцев проигрывает второй позиции лишь семь зачётных очков.

RDS GP 2024. Личный зачёт после двух этапов. Топ-3:

Артём Шабанов (TimeUp) — 353 балла

Евгений Лосев (Fresh Racing) — 293 балла

Аркадий Цареградцев («Evolution Yuka ADV by Одержимые Моторспорт») — 286 баллов

В командном зачёте московская команда Fresh Racing захватила уверенное лидерство, опережая TimeUp уже на 168 баллов, которая, в свою очередь, имеет преимущество в 86 баллов над действующим чемпионом Takayama Forward Auto.

RDS GP 2024. Командный зачёт после двух этапов. Топ-3:

Fresh Racing — 637 баллов

TimeUp — 469 баллов

Takayama Forward Auto — 383 балла

Но торопиться с выводами пока рано. Впереди ещё пять этапов, каждый из которых способен преподнести сюрпризы. Если принять во внимание, что нас ждёт еще одна новая конфигурация на автодроме «Игора Драйв», без сенсаций точно не обойдётся. Пилоты и команды извлекают уроки из прошедших уик-эндов и проводят работу над ошибками, так что борьба от этапа к этапу наверняка станет только острее.

Следующий этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдёт через месяц. 22–23 июня ареной сражения станет трасса «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге. Самый скоростной автодром в календаре RDS GP точно подарит зрителям на трибунах и у экранов трансляции RDS TV яркие сражения и, возможно, вновь изменит расклад сил в личном и командном зачётах.