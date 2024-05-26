Фредерик Вассер: «Леклер выдал фантастический поул и провел идеальную гонку в Монако»

Вассер прокомментировал долгожданную победу Леклера в Монте-Карло.

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер действовал безупречно на победном , сообщил после финиша руководитель Скудерии Фредерик Вассер.

«Для нас гонка была не очень захватывающей, но это долгий заезд, ход которого нужно было контролировать, и я более чем рад за .

Вчера он выдал фантастический поул, а сегодня провел идеальную гонку», – подчеркнул Фред.

Леклер впервые выиграл в Монако. У монегаска было 5 сходов и ни одного подиума в «Ф-1» и «Ф-2»

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