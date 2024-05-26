Фредерик Вассер: «Леклер выдал фантастический поул и провел идеальную гонку в Монако»

Теги Гран-при Монако Феррари Формула-1 Шарль Леклер Фредерик Вассер Авто

Вассер прокомментировал долгожданную победу Леклера в Монте-Карло.

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер действовал безупречно на победном Гран-при Монако, сообщил после финиша руководитель Скудерии Фредерик Вассер.

«Для нас гонка была не очень захватывающей, но это долгий заезд, ход которого нужно было контролировать, и я более чем рад за Шарля.

Вчера он выдал фантастический поул, а сегодня провел идеальную гонку», – подчеркнул Фред.

Леклер впервые выиграл в Монако. У монегаска было 5 сходов и ни одного подиума в «Ф-1» и «Ф-2»

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10 комментариев
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что-то извращенно-интересное было в том, как обе феррари гасят темп не давая окно Норрису, жаль в конце Карлосу негде было втиснуться, когда надавил на Пиастри

PS как верно кто-то из камрадов написал в ветке, гонка бухгалтеров
+5
0
+5
Ответ Великий Алонсо
Комментарий скрыт
А что там насчет двух кругового днища? Что поведаешь? 🤣🤣🤣
+3
-1
+2
Ответ Scorpio
что-то извращенно-интересное было в том, как обе феррари гасят темп не давая окно Норрису, жаль в конце Карлосу негде было втиснуться, когда надавил на Пиастри PS как верно кто-то из камрадов написал в ветке, гонка бухгалтеров
так и Пиастри сказал то же самое. Говорит была возможность, но жаль что у меня слишком широкая машина. Те кто смотрел Ф3 и даже Ф2 заметят просто невооружённым взглядом насколько Ф1 огромны по сравнению с ними.
+1
0
+1
Ответ Scorpio
ну, разница в том, что Леклер намеренно оттармаживал и всегда мог прибавить, а вот Сайнс когда надавил, Пиастри топил на все деньги и был рад, что тому негде всунуться
Учитывая что Макс на свежей резине не смог пройти Джорджа, всё остальное это ни о чём. Шансов без ошибки не было никакого.
Напоминаю что в своё время Рик выиграл гонку на сломаном болиде.
+1
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+1
Ответ Bzz Pvz
Комментарий скрыт
Без самовоза никак, да?
0
0
0
Ответ GenBardak
так и Пиастри сказал то же самое. Говорит была возможность, но жаль что у меня слишком широкая машина. Те кто смотрел Ф3 и даже Ф2 заметят просто невооружённым взглядом насколько Ф1 огромны по сравнению с ними.
ну, разница в том, что Леклер намеренно оттармаживал и всегда мог прибавить, а вот Сайнс когда надавил, Пиастри топил на все деньги и был рад, что тому негде всунуться
0
0
0
Ответ GenBardak
Учитывая что Макс на свежей резине не смог пройти Джорджа, всё остальное это ни о чём. Шансов без ошибки не было никакого. Напоминаю что в своё время Рик выиграл гонку на сломаном болиде.
Согласен
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