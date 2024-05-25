Оскар Пиастри: «Бесполезно рассуждать о том, как все могло бы сложиться. Пару недель назад Макс хорошо высказался об этом»

Пиастри сослался на известную цитату Ферстаппена в Майами.

Пилот « » подвел итоги квалификации к . В частности, австралиец вспомнил о ставших популярными словах про иные варианты развития событий.

«Думаю, мы начинали этот уик-энд с уверенностью, что сможем побороться за поул и вновь одержать победу. Начиная квалификацию, мы были уже не так уверены. Но все же все прошло хорошо. Хотя мы слегка запутались в квалификации.

По ходу уик-энда мы испытывали некоторые проблемы и не знали, где точно находимся с точки зрения темпа. Мы немного поработали над машиной после третьей практики, но в квалификации все было очень хорошо. Я хотел бы проехать получше несколько поворотов на последнем круге третьего сегмента.

Когда сильно атакуешь, вполне неизбежно то, что ты то там то здесь будешь допускать ошибки.

Бесполезно рассуждать о том, как все могло бы сложиться, если бы ты справился иначе. Пару недель назад Макс [Ферстаппен] хорошо высказался об этом. Не буду повторять, но это хорошая аналогия – думаю, все могут сказать то же самое.

Думаю, первый поворот – это лучший шанс на любой трассе. Здесь, очевидно, очень короткий разгон. Можно попытаться что-то сделать с помощью стратегии, потому что если не будет огромной разницы в темпе – чего, уверен, не будет, – то обгон здесь невозможен. Так что, вероятно, гонка будет выиграна или проиграна за счет пит-стопов», – резюмировал .

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