Кевин Магнуссен: «Каждый уик-энд все одно и то же. Так не может продолжаться»

Магнуссен недоволен действиями «Хааса» в квалификации в Монако .

По ходу второго сегмента квалификации к датчанина попросили бросить круг, на котором он шел с улучшением, чтобы проехать еще один. Однако финальная попытка не удалась, и оказался 15-м.

«У нас был запас топлива на случай, если во время первой попытки мы окажемся в трафике. Мы могли бросить ее и попытаться снова. Мы выехали с пит-лейн как раз вовремя. Я начал круг, попав «в окно», отыграл больше одной десятой в первом повороте.

Все выглядело очень хорошо, но мы бросили круг без всякой на то причины, а затем начали новый. Я сталкивался с трафиком на протяжении всего круга. По какой-то причине мы бросили тот круг, хотя у нас был хороший темп.

В первом повороте я отыграл больше одной десятой, так что я не знаю [почему команда так поступила]. Думаю, мы могли пройти сегодня в третий сегмент. Судя по всему, у нас был темп. Если смотреть на темп в первом сегменте, то мы могли справиться, поэтому у меня чувство, что мы упустили сегодня большую возможность.

Кажется, что каждый день и уик-энд все одно и то же. Нам нужно что-то сделать с этим. Нам нужно понять, что мы можем сделать лучше, потому что так не может продолжаться», – отреагировал Магнуссен на итоги квалификации.

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