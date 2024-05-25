Хюлькенбергу и Магнуссену грозит дисквалификация – «Хаас» провалил техническую проверку после квалификации в Монако

Гонщики «Хааса», вероятно, будут исключены из протокола квалификации.

Технический делегат ФИА Джо Бауэр сообщил, что болиды и не прошли техническую проверку после квалификации к Гран-при Монако. На обоих машинах «Хааса» выявлено несоответствие подвижных элементов заднего антикрыла (системы DRS) техническому регламенту.

Бауэр направил вопрос на рассмотрение стюардов. Вероятнее всего, пилоты будут дисквалифицированы.

Хюлькенберг занял 12-е место по итогам сессии, Магнуссен – 15-е.

Гран-при Монако-2024. Леклер выиграл квалификацию, Пиастри – 2-й, Сайнс – 3-й, Ферстаппен – 6-й

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