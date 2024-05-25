Кристиан Хорнер: «В целом гонка для нас уже закончена – за исключением фактора возможного появления машины безопасности»

Теги Гран-при Монако Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Авто

Хорнер не видит шансов на победу «Ред Булл» в Монако.

Руководитель команды подвел итоги квалификации, признав, что с учетом старта Макса Ферстаппена с 6-й позиции какие-то шансы в гонке могут появиться только в случае везения и появления на трассе машины безопасности в удачный для «Ред Булл» момент времени.

«Нам приходится трудно на протяжении всего уик-энда. Нашей машине не подходят характеристики этой трассы. При этом вплоть до последней быстрой попытки результат мог быть для нас любым в диапазоне с 2 до 6 место. К сожалению, последняя попытка не получилась.

Мы сильно смотрелись на первом секторе. Основные потери времени случались в узкой шикане, в 5-м повороте и 10-м повороте.

В целом гонка для нас уже закончена – за исключением фактора возможного появления машины безопасности. Но мы в любом случае будем бороться. Мы демонстрируем неплохой гоночный темп, но сможем ли мы показать его завтра – зависит от ситуации с трафиком, я в этом не уверен», – рассказал Хорнер.

Квалификация «Ф-1» в Монако. Леклер взял поул на домашней трассе, Ферстаппен первый раз в сезоне проиграл в субботу

2 комментария
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Что даже надежды нет переиграть Феррари?
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Ответ Сергей Фетисов
Что даже надежды нет переиграть Феррари?
Всегда можно понадеяться на стратегов Феррари
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