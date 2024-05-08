Судебный комитет палаты представителей США начал расследование отказа «Андретти» со стороны «Формулы-1»

В США начали расследование отклонения заявки « » со стороны «Ф-1».

Представитель республиканской партии Джим Джордан направил компании «Либерти Медиа», которая является владельцем коммерческих прав на «Формулу-1», официальное письмо с запросом предоставить все необходимые документы, связанные с причинами отказать «Андретти» в получении места в числе участников чемпионата.

В письме указано, что Судебный комитет отвечает за проверку соблюдения федеральных законов о конкуренции и антимонопольного законодательства.

Отмечается также, что в случаях, когда спортивная лига отступает от собственных же правил и ее действия приводят к снижению конкуренции, это уменьшает потребительский интерес и подобные действия могут быть приравнены к сговору с целью нарушения закона о конкуренции.

Джордан отметил, что некоторые доводы, приведенные «Формулой-1» в обосновании отказа заявки «Андретти», кажутся ему неприемлемыми.

«Аргументы, приведенные в качестве оправдания причин отказа «Андретти-Кадиллак», выглядят просто как предлог и не имеют отношения к пригодности «Андретти-Кадиллак» к участию в «Формуле-1».

Например, в заявлении утверждается, что новая команда может принести пользу «Формуле-1», только борясь за подиумы и победы.

Однако ФИА уже проанализировала технические возможности «Андретти-Кадиллак» и сочла их достаточными, чтобы конкурировать с большинством действующих команд «Формулы-1». При этом большинство в данный момент участвующих в «Формуле-1» команд не соответствуют ее же стандартам – и не имеют той самой возможности «регулярно бороться за победы и подиумы».

«Формула-1» также упрекнула «Андретти-Кадиллак» за попытку использования продукции уже существующего [выступающего в «Ф-1»] производителя, указывая, что это может «нанести ущерб престижу и репутации «Формулы-1». И в то же время в «Ф-1» заявляют, что в случае использования «Андретти-Кадиллак» нового двигателя «ГМ» с первого же года выступлений, это создало бы для новой команды большие проблемы.

«Формула-1» не может идти сразу обоими путями. И правда в том, что, как уже объяснял президент ФИА Мохаммед бен Сулайем, единственной причиной отказа «Андретти-Кадиллак» со стороны «Ф-1» являются деньги.

Слабые команды хотят защититься от конкуренции в ущерб потребителям, поскольку новая команда будет бороться за призовые деньги и спонсорскую поддержку.

Если « » должна препятствовать конкуренции и тем самым наносить вред потребителям, только чтобы защитить команды, которые с этой конкуренцией не справляются, то вся модель работы «Формулы-1» может оказаться сломанной, и данная организация не может прикрываться нуждами спортивной лиги для осуществления деятельности, препятствующей честной конкуренции.

Задержка вступления «Андретти-Кадиллак» в «Формулу-1» даже на один год нанесет ущерб американским потребителям, а выгоду извлекут команды, которые не справляются со своей задачей», – говорится в письме Судебного комитета.

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