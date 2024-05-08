Судебный комитет палаты представителей США начал расследование отказа «Андретти» со стороны «Формулы-1»

Теги ФИА Формула-1 регламент Андретти Автоспорт Кадиллак Авто

В США начали расследование отклонения заявки «Андретти» со стороны «Ф-1».

Представитель республиканской партии Джим Джордан направил компании «Либерти Медиа», которая является владельцем коммерческих прав на «Формулу-1», официальное письмо с запросом предоставить все необходимые документы, связанные с причинами отказать «Андретти» в получении места в числе участников чемпионата.

В письме указано, что Судебный комитет отвечает за проверку соблюдения федеральных законов о конкуренции и антимонопольного законодательства.

Отмечается также, что в случаях, когда спортивная лига отступает от собственных же правил и ее действия приводят к снижению конкуренции, это уменьшает потребительский интерес и подобные действия могут быть приравнены к сговору с целью нарушения закона о конкуренции.

Джордан отметил, что некоторые доводы, приведенные «Формулой-1» в обосновании отказа заявки «Андретти», кажутся ему неприемлемыми.

«Аргументы, приведенные в качестве оправдания причин отказа «Андретти-Кадиллак», выглядят просто как предлог и не имеют отношения к пригодности «Андретти-Кадиллак» к участию в «Формуле-1».

Например, в заявлении утверждается, что новая команда может принести пользу «Формуле-1», только борясь за подиумы и победы.

Однако ФИА уже проанализировала технические возможности «Андретти-Кадиллак» и сочла их достаточными, чтобы конкурировать с большинством действующих команд «Формулы-1». При этом большинство в данный момент участвующих в «Формуле-1» команд не соответствуют ее же стандартам – и не имеют той самой возможности «регулярно бороться за победы и подиумы».

«Формула-1» также упрекнула «Андретти-Кадиллак» за попытку использования продукции уже существующего [выступающего в «Ф-1»] производителя, указывая, что это может «нанести ущерб престижу и репутации «Формулы-1». И в то же время в «Ф-1» заявляют, что в случае использования «Андретти-Кадиллак» нового двигателя «ГМ» с первого же года выступлений, это создало бы для новой команды большие проблемы.

«Формула-1» не может идти сразу обоими путями. И правда в том, что, как уже объяснял президент ФИА Мохаммед бен Сулайем, единственной причиной отказа «Андретти-Кадиллак» со стороны «Ф-1» являются деньги.

Слабые команды хотят защититься от конкуренции в ущерб потребителям, поскольку новая команда будет бороться за призовые деньги и спонсорскую поддержку.

Если «Формула-1» должна препятствовать конкуренции и тем самым наносить вред потребителям, только чтобы защитить команды, которые с этой конкуренцией не справляются, то вся модель работы «Формулы-1» может оказаться сломанной, и данная организация не может прикрываться нуждами спортивной лиги для осуществления деятельности, препятствующей честной конкуренции.

Задержка вступления «Андретти-Кадиллак» в «Формулу-1» даже на один год нанесет ущерб американским потребителям, а выгоду извлекут команды, которые не справляются со своей задачей», – говорится в письме Судебного комитета.

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10 комментариев
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Немного конфликтующие мысли в голове

С одной стороны я согласен, что Андретти неправильно пустили, и в целом, как по мне, решение бороться за участие в суде - правильное.

С другой, мне не нравится что это всё решается через суд отдельно взятой страны (то что именно США уже вторично), а не через спортивный суд Лозанны.

Если что, юридически не докопаться, они формально могут вообще в любой стране в которой Ф1 ведет бизнес подать иск. Даже если этот бизнес начинается и заканчивается возможностью подписаться на Ф1ТВ.

Но, ИМХО, всё-таки дела чемпионата МИРА должны решаться в международных судах.
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Ответ Кирилл Мартыненко
Немного конфликтующие мысли в голове С одной стороны я согласен, что Андретти неправильно пустили, и в целом, как по мне, решение бороться за участие в суде - правильное. С другой, мне не нравится что это всё решается через суд отдельно взятой страны (то что именно США уже вторично), а не через спортивный суд Лозанны. Если что, юридически не докопаться, они формально могут вообще в любой стране в которой Ф1 ведет бизнес подать иск. Даже если этот бизнес начинается и заканчивается возможностью подписаться на Ф1ТВ. Но, ИМХО, всё-таки дела чемпионата МИРА должны решаться в международных судах.
Тут подвох в том, что компания "Либерти Медиа", которой принадлежат все коммерческие права на "Формулу-1" - американская. И подчиняется американскому законодательству. То, что "Ф-1" - чемпионат мира, это скорее не к ним, а к ФИА, как международной организации. А они как раз заявку "Андретти" одобрили. Так что обращение к американской судебной системе - ход вполне логичный. Ну и у Марио и Майкла Андретти там просто больше связей, понятное дело)))
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Справедливо. Что б мы делали в мире без этих беспардонных американцев
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аргументы Ф1 действительно выглядят смешными
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Так или иначе, но расследование следует провести. Ф1 уже давно превратилась в монопольный сговор команд. Новая команда - большой плюс для всех, кроме жадных владельцев. Но со временем это все окупится, плюс новые поставщики моторов, новые автомобильные бренды. Не говоря уже о маркетинге от американской команды.
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Ответ Александр Моисеенко
Тут подвох в том, что компания "Либерти Медиа", которой принадлежат все коммерческие права на "Формулу-1" - американская. И подчиняется американскому законодательству. То, что "Ф-1" - чемпионат мира, это скорее не к ним, а к ФИА, как международной организации. А они как раз заявку "Андретти" одобрили. Так что обращение к американской судебной системе - ход вполне логичный. Ну и у Марио и Майкла Андретти там просто больше связей, понятное дело)))
Палата представителей - часть законодательной системы, а не судебной, значит ее Судебный комитет тоже, несмотря на свое название.
Поэтому и странно, что в дело сразу вмешиваются законодатели. Может быть потому что Формула-1 пользуется некими специальными исключениями из антимонопольного законодательства? И поэтому конгрессмены следят, чтобы она ими не злоупотребляла?
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Ответ Maturmalai
Палата представителей - часть законодательной системы, а не судебной, значит ее Судебный комитет тоже, несмотря на свое название. Поэтому и странно, что в дело сразу вмешиваются законодатели. Может быть потому что Формула-1 пользуется некими специальными исключениями из антимонопольного законодательства? И поэтому конгрессмены следят, чтобы она ими не злоупотребляла?
У Андретти там явно есть своё лобби. Плюс онипонимают, что Либерти делает серьезную ставку на американский рынок и конфликтовать с конгрессменами не самый лучший вариант для них
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Ответ Maturmalai
Палата представителей - часть законодательной системы, а не судебной, значит ее Судебный комитет тоже, несмотря на свое название. Поэтому и странно, что в дело сразу вмешиваются законодатели. Может быть потому что Формула-1 пользуется некими специальными исключениями из антимонопольного законодательства? И поэтому конгрессмены следят, чтобы она ими не злоупотребляла?
Есть подозрение, что Марио и Майкл Андретти просто дернули за тот рычаг, за который могли. Пошли в Конгресс, нашли там знакомых конгрессменов (12 штук), которые подписали им письмо. И когда "Ф-1" это письмо проигнорировала, судя по всему, дело пошло уже дальше, в Палату представителей. Зачем открыто судиться, если можно "как бы мирно" все решить? "Андретти" ведь еще выступать в "Формуле-1", если они выиграют (а они, есть такое ощущение, своего добьются). Если они зайдут в "Ф-1" через суд - отношение к ним будет так себе. Если же просто политическим давлением - а сейчас это именно оно и есть, - вероятно, со временем все это забудется.
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Ответ Александр Моисеенко
Есть подозрение, что Марио и Майкл Андретти просто дернули за тот рычаг, за который могли. Пошли в Конгресс, нашли там знакомых конгрессменов (12 штук), которые подписали им письмо. И когда "Ф-1" это письмо проигнорировала, судя по всему, дело пошло уже дальше, в Палату представителей. Зачем открыто судиться, если можно "как бы мирно" все решить? "Андретти" ведь еще выступать в "Формуле-1", если они выиграют (а они, есть такое ощущение, своего добьются). Если они зайдут в "Ф-1" через суд - отношение к ним будет так себе. Если же просто политическим давлением - а сейчас это именно оно и есть, - вероятно, со временем все это забудется.
Одним словом, по нашим понятиям - занесли.
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