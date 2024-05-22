Макс Ферстаппен о текущей форме «Макларена»: «Это ничего не значит, потому что на Гран-при Монако все снова будет совершенно по-другому»

Ферстаппен поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Монако.

Пилот « » считает, что на этапе в Монте-Карло команду в любом случае ждет непростое испытание и конкуренция со стороны ближайших преследователей.

По мнению , форма соперников из « » в последней гонке в Имоле мало что говорит о сложившейся ситуации в контексте ближайшего Гран-при.

«Это ничего не значит, потому что на Гран-при Монако все снова будет совершенно по-другому. Но да, как вы сами можете видеть, сейчас отрывы стали минимальными. В последней гонке я был чуть быстрее на «медиуме», а вот затем, уже на «харде», темп был не таким высоким.

И в итоге мы приехали на финиш примерно в том же положении, в котором стартовали в гонке. Борьба была очень плотной, а Гран-при Монако всегда получается довольно напряженным и суматошным.

В Монако ты должен все сделать идеально, чтобы собрать хороший круг в квалификации, должен суметь заставить шины работать на ключевых этапах заезда, а это всегда непросто. в этом смысле действительно особенный этап», – рассказал Ферстаппен.

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