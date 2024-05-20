Гельмут Марко: «Монако – одна из самых сложных трасс для «Ред Булл», «Феррари» будет сильнее «Макларена»

Теги Гран-при Монако Феррари Макларен Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Гран-при Эмилии-Романьи Авто

Марко опасается мощи «Феррари» в Монте-Карло.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко поделился мыслями о раскладе сил на Гран-при Монако, который пройдет в ближайшие выходные.

«Мы понимаем, что в Монако будет борьба. И Монте-Карло – тот автодром, где все решается в квалификации. Пожалуй, трасса станет одной из самых сложных для нас из-за проблем с поребриками.

Но я считаю, что «Феррари» будет сильнее «Макларена». Ведь все дело в квалификации», – произнес Гельмут после Гран-при Эмилии-Романьи.

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5 комментариев
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Круто, конечно, что Феррари стали сильнее в гонке, но конкретно на этой неделе очень жаль, что в квале они едут не так как в 22 и 23 годах. Одному молодому человеку крайне нужна победа домашняя победа. Сейчас хотя бы намного меньше шанс поломок и гениальнейшего двойного питстопа, но в квале Феррари не так хороши сейчас. Не знаю что там по медленным поворотам, но мак вроде как на быстрых специализируется, а рб на городских не силен, посмотрим что будет. Надежда есть
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Для Ред Булл все трассы сложные, сплошные поулы и победы все на скилле. Надеюсь пилоты мака или фур возьмут поул и выиграют в Монако.
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Ответ Luca di Montezemolo
Для Ред Булл все трассы сложные, сплошные поулы и победы все на скилле. Надеюсь пилоты мака или фур возьмут поул и выиграют в Монако.
Как бы то не было, уже радует то, что Ред Булл и Ферстаппена начали напрягать на каждом ГП. Уже не получается спокойно кататься в режиме круиз контроля от старта до финиша. Разрывы неумолимо сокращаются и очень здорово, что в преследовании сразу 2 команды, Макларен и Феррари, а значит на Ред Булл давление будет только нарастать
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