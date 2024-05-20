Гельмут Марко: «Монако – одна из самых сложных трасс для «Ред Булл», «Феррари» будет сильнее «Макларена»

Марко опасается мощи «Феррари» в Монте-Карло.

Советник « » поделился мыслями о раскладе сил на , который пройдет в ближайшие выходные.

«Мы понимаем, что в Монако будет борьба. И Монте-Карло – тот автодром, где все решается в квалификации. Пожалуй, трасса станет одной из самых сложных для нас из-за проблем с поребриками.

Но я считаю, что «Феррари» будет сильнее « ». Ведь все дело в квалификации», – произнес Гельмут после -Романьи.

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