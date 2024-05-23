ФИА отказалась от колесных арок для дождевых гонок «Ф-1»

В «Формуле-1» не появятся колесные арки, которые, как предполагалось, улучшат видимость в дождевых условиях.

ФИА изучила данные с тестов, которые провела «Феррари», и сочла данную идею бесперспективной.

В прошлом году арки обкатывал « ». Результаты оказались неудовлетворительными, и для тестов «Феррари» были подготовлены более радикальные арки, покрывавшие шины почти полностью. Тем не менее, существенного улучшения видимости добиться не удалось.

Директор ФИА по «формульным» сериям Николас Томбасис прокомментировал ситуацию:

«Мы всегда понимали, что есть два основных вклада в образование спрея – от диффузора и от колес. Так что мы решили полностью покрыть колеса, пусть даже с использованием непрактичного варианта, чтобы понять, есть ли решение или нет.

Предыдущий вариант [2023 года] был слишком хрупким и слишком маленьким. Вряд ли бы он в любом случае сработал. А сейчас мы выбрали максимальную версию, чтобы понаблюдать, чего можно достичь. И, хотя какой-то эффект был, он недостаточно большой, чтобы считать это решением. Так что мы возвращаемся к исходной точке.

Скажем так, думаю, мы получили ответы на несколько вопросов. Мы понимаем, где находимся, но я не считаю, что проект продолжается. Надо найти иные пути, чтобы избежать отмены гонок [из-за дождя].

Необходимо думать о других решениях. В конечном счете мы хотим избежать ситуации Спа 2021 года, когда гонку отменяют, сильно сокращают или сильно откладывают.

Безусловно, это должен быть компромисс. Колесные арки сами по себе довольно уродливы, однако, если бы они давали существенный вклад и определяли, отменят гонку или нет, мы с радостью использовали бы их раз в год.

Мы изначально не планировали устанавливать их каждый раз, когда идет дождь. Но, увы, придется думать о других решениях».

«Феррари» тестирует два новых варианта колесных арок для дождевых гонок «Ф-1»