Гельмут Марко: «С Алонсо в «Ред Булл» не было бы гармоничной рабочей среды, важной для Ферстаппена»

Теги Фернандо Алонсо Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Астон Мартин Макс Ферстаппен Авто

Марко объяснил, почему Алонсо так и не перешел в «Ред Булл».

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко сообщил, что между его командой и Фернандо Алонсо неоднократно проходили обсуждения, которые не привели к заключению сделки.

Алонсо будет выступать за «Астон Мартин» как минимум до конца 2026 года.

«Что ж, переговоры были. Но, как я уже упоминал, гармоничная рабочая среда очень важна для Макса [Ферстаппена], и, пожалуй, с Алонсо было бы не так», – заявил Марко на ютуб-канале Formel1.de.

Гельмут предположил, что Ферстаппен и Алонсо не поладили бы:

«Нет, я считаю, это была бы очень трудная ситуация для команды. Алонсо был бы самым старым чемпионом мира в команде, Макс – самым молодым, их разделяют поколения.

Не думаю, что Алонсо занимается симрейсингом или садится за симулятор на самолете сразу же после Гран-при. Это два противоположных характера, они оба являются очень хорошими пилотами, а также личностями.

Но, если речь о том, кто считает себя самым быстрым, ни один из них не отличается особой скромностью. Для команды было бы очень и очень тяжело повернуть это в позитивном направлении».

Консультант отметил, что наибольшие шансы оказаться в «Ред Булл» были у Алонсо, когда команда лишь начинала свой путь:

«Мы общались с Алонсо в первые годы «Ред Булл». Вряд ли он считал, что мы способны производить болиды, которые будут сражаться за титулы. И в итоге не срослось».

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3 комментария
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Ещё одно подтверждение, что у каждого Шумахера всегда есть свой Баррикелло, во все времена.
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ну сказал по существу. зачем нужен старый токсик, который порой возможно будет у максимки очки отбирать. ))(
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посмотрим какая без Ньюи рабочая обстановка буде
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