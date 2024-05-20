Педро де ла Роса: «Если Алонсо страдает, ясно, что «Астон Мартин» пилотировать нелегко»
Проблемы Алонсо в Имоле вызвали беспокойство в «Астон Мартин».
Амбассадор «Астон Мартин» Педро де ла Роса прокомментировал трудности, которые испытывал лидер команды Фернандо Алонсо на Гран-при Эмилии-Романьи.
Фернандо квалифицировался 19-м, стартовал с пит-лейн и стал последним из финишировавших.
«Если гонщик вроде Фернандо страдает, ясно, что болид пилотировать нелегко. Он рискует, карабкается по стенам.
Другие команды проявили себя лучше, поэтому необходимо использовать гонку для того, чтобы проанализировать все новые элементы. Нужно сделать машину более универсальной, чтобы повысить уверенность пилотов», – подчеркнул де ла Роса в эфире DAZN.
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