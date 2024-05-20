Педро де ла Роса: «Если Алонсо страдает, ясно, что «Астон Мартин» пилотировать нелегко»

Теги Фернандо Алонсо Педро де ла Роса Формула-1 Астон Мартин Гран-при Эмилии-Романьи Авто

Проблемы Алонсо в Имоле вызвали беспокойство в «Астон Мартин».

Амбассадор «Астон Мартин» Педро де ла Роса прокомментировал трудности, которые испытывал лидер команды Фернандо Алонсо на Гран-при Эмилии-Романьи.

Фернандо квалифицировался 19-м, стартовал с пит-лейн и стал последним из финишировавших.

«Если гонщик вроде Фернандо страдает, ясно, что болид пилотировать нелегко. Он рискует, карабкается по стенам.

Другие команды проявили себя лучше, поэтому необходимо использовать гонку для того, чтобы проанализировать все новые элементы. Нужно сделать машину более универсальной, чтобы повысить уверенность пилотов», – подчеркнул де ла Роса в эфире DAZN.

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4 комментария
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Видимо, на прошлогодних тестах и в начале прошлого сезона у Астон Мартин был их быстрейший болид за всё это время. С тех пор регресс по скорости.
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В Астон бы пилота посадить, который понимает в технике, и способного объяснить инженерам, что с машиной не так. А то послушали Алонсо и 2ая машина пелотона за 2023 год скатилась до 5ой машины. И в этом сезоне положение не улучшилось.

Лоуренс уже не знает, что делать. И трубу построили, помощника Ньюи ещё до сезона 2023 года выкупили, а вместо прогресса только регресс.
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Ответ Mittermeyer
В Астон бы пилота посадить, который понимает в технике, и способного объяснить инженерам, что с машиной не так. А то послушали Алонсо и 2ая машина пелотона за 2023 год скатилась до 5ой машины. И в этом сезоне положение не улучшилось. Лоуренс уже не знает, что делать. И трубу построили, помощника Ньюи ещё до сезона 2023 года выкупили, а вместо прогресса только регресс.
так нет таких пилотов. вон Льюис что с Мермовским самовозом сделал после ухода Росберга, ужас.. а Феттель, сначала РБ испортил в 14м без Марка, потом Феррари почти загубил.))
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