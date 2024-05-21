Технический директор «Ф-1» Симондс покинул свою должность (Autosport)

Симондс ушел с поста технического директора «Формулы-1».

, проработавший техническим директором «Ф-1» семь лет, покинул свою должность, утверждает Autosport.

Специалист стал одним из топ-менеджеров «Ф-1» в 2017 году и внес свой вклад в разработку регламента-2022 и 2026. Ранее Пэт работал в « », « », «Верджине» и « ». Специалист известен по «Крэшгейту» – скандалу с намеренной аварией Нельсона Пике-младшего на -2008.

Симондс давно принял решение и уже ушел в принудительный отпуск, сотрудникам «Ф-1» сообщили данную новость в понедельник, передает издание. Серия пока официально не подтвердила информацию.

Дальнейшие планы Симондса неизвестны. Возможно, 70-летний британец отправился на пенсию.

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