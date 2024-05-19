Фернандо Алонсо: «Одна из самых скучных гонок за все время – как это обычно и бывает, когда мы стартуем с конца»

Алонсо надеялся прорваться за счет появления на трассе машины безопасности.

Пилот «Астон Мартин» признал, что добиться какого-то результата, с учетом старта с пит-лейн, на -Романьи для него было возможно только из-за каких-то нестандартных событий. В итоге же испанец отметил, что гонка вышла одной из самых скучных на его памяти:

«Это был тот тип уик-энда, когда ты изначально чувствуешь небольшое разочарование от того, что заранее знаешь, что именно в целом ждет тебя в гонке.

Очевидно, что в такой ситуации ты надеешься на появление на трассе машины безопасности, или на красные флаги – и что это как-то изменит ход заезда. Но сегодня, как это и обычно и бывает в случаях, когда мы стартуем с конца, нас ждала одна из самых скучных гонок за все время».

Также Алонсо высказался о работе новинок. В этот уик-энд в « » подготовили значительный пакет обновлений, а после неудачи Алонсо в квалификации решили опробовать два совершенно разных варианта настроек болида. В «Астон Мартин» для этого нарушили правила закрытого парка и внесли в настройки болида Алонсо значительные изменения, что привело к старту с пит-лейн:

«Нужно дождаться возможности тщательно изучить все данные, которые мы сегодня собрали – и потом спросить в команде, что именно увидели инженеры, и насколько велика была разница в работе двух болидов.

Мы использовали два варианта настроек – посмотрим, сможем ли мы найти новое направление для дальнейшей работы и развития в следующих гонках.

Но уик-энд получился тяжелым. Очевидно, что здесь все зависит от того, как вы проведете квалификацию. И то же самое будет на Гран-при Монако. Так что там нам нужно будет постараться превосходно выступить в субботу».

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