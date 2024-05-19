Фредерик Вассер: «Смешанные чувства. Было невозможно обогнать «Макларен», но «Феррари» могла лучше выступить в квалификации»

В «Феррари» заявили о смешанных чувствах после домашнего этапа «Формулы-1».

Руководитель «Феррари» высказался о третьем месте на -Романьи.

«У нас, можно сказать, смешанные чувства, ведь, на мой взгляд, было невозможно добиться лучшего результата. Нам удалось подобраться к « », но затем мы столкнулись с перегревом шин. Разница в скорости между болидами была не очень большой, поэтому обогнать было нереально. Можно было лучше выступить в квалификации, тогда сегодня была бы другая история.

Три команды были очень близки друг к другу, в шести секундах после 60 кругов. Это означает, что три болида разделяет менее одной десятой. То же мы видели вчера, и это очень здорово для чемпионата», – подчеркнул менеджер.

Вассер ответил на вопрос о том, возможны ли теперь победы над пилотом « » Максом Ферстаппеном:

«Не знаю, но, безусловно, у нас очень близкий темп, и сейчас мы в борьбе. Надо сделать еще один маленький шаг вперед, однако каждая гонка – это своя история. В Монако будет новый исход».

Фред также поделился мыслями о потенциальной победе в Монте-Карло:

«Трудно понять, как мы выступим в Монако, ведь это такой нетипичный автодром. Я уверен в том, что на следующей неделе у нас будут два крайне мотивированных пилота. Думаю, есть характеристики, позволяющие выступить здорово.

Затем, в Канаде, решающим фактором станут поребрики, и у меня есть ощущение, что наша машина в этом плане не так уж плоха. Предстоит найти нужный баланс по прижимной силе и внести изменения в настройки, но, если говорить о проезде по поребрикам, думаю, мы в хорошем положении».

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