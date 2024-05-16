Валттери Боттас о возможном возвращении в «Мерседес»: «Все варианты остаются открытыми. Однако мой главный приоритет – это долгосрочный контракт»

Боттас не исключает возможности возвращения в « ».

Пилот « » отметил, что рассматривает все варианты – и его основным приоритетом является нахождение общего языка с командой в целях долгосрочного сотрудничества. И что он не стал бы полностью исключать вероятности возобновления сотрудничества с «Мерседесом»:

«Думаю, в данный момент все варианты остаются открытыми. Однако мой главный приоритет – это долгосрочный контракт».

также согласился с тем, что в случае переговоров с «Мерседесом» или « » ему придется идти на определенные компромиссы:

«Уверен, что компромисс будет правильным. Знаете, я уже бывал в этом корпоративном мире и знаю, что к чему. Я могу с этим справиться. Однако главный момент в том, что, как я уже говорил раньше, команда тоже должна с уважением ко мне относиться – к тому, кем я являюсь и на что способен. Но я уверен, что компромисс можно найти всегда.

Мы уже какое-то время обсуждаем ситуацию, различные варианты развития событий. И добились определенного прогресса. И рассматривать всегда нужно несколько факторов. Я здесь не ради того, чтобы только бы удержаться в «Ф-1». Нет, мне нужен долгосрочный проект – с четкими целями, и с уважительным отношением к тому, что я могу привнести в команду. Это – главный фактор. Понятно, что чем быстрее будет твоя машина – тем лучше. Но главное – это обезопасить свое будущее на несколько лет и вместе работать над выполнением поставленных задач и целей».

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