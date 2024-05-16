Боттас, Гасли и Окон интересуются «Уильямсом» (Лоренс Барретто)

Ряд гонщиков претендуют на место напарника Албона в «Уильямсе».

Гонщик «Уильямса» Алекс Албон подписал новый многолетний контракт с командой.

Журналист сайта «Формулы-1» Лоренс Барретто напомнил, что у « », как считается, была опция первоочередного приглашения Албона в 2026 году. Тем не менее, Алекс остался в Уокинге. Команда не объявила длительность сделки, но предполагается, что она рассчитана как минимум до конца сезона-2027.

По версии репортера, тайский спортсмен сделал ставку на «Уильямс», так как верит в проект и видение руководителя Джеймса Воулза, а также чувствует себя комфортно в команде.

Как Воулз говорил на , у «Уильямса» есть «четыре или пять» вариантов, если говорить о составе гонщиков на сезон-2024. предстоит существенно прибавить, чтобы сохранить кокпит, однако у него есть сразу несколько конкурентов. Сообщается, что «Уильямс» интересен пилоту «Заубера» , а также напарникам по «Альпин» и Эстебану Окону.

Не исключен и вариант с подписанием юниора «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли. В последнее время появлялись сообщения о том, что итальянский гонщик «Формулы-2» является фаворитом на место Льюиса Хэмилтона в «Мерседесе».

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