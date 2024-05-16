Боттас, Гасли и Окон интересуются «Уильямсом» (Лоренс Барретто)

Теги Льюис Хэмилтон Заубер Ред Булл Уильямс Формула-1 Мерседес Валттери Боттас Формула-2 Эстебан Окон Пьер Гасли Александр Албон Гран-при Майами Логан Сарджент Альпин Джеймс Воулз Андреа Кими Антонелли Авто

Ряд гонщиков претендуют на место напарника Албона в «Уильямсе».

Гонщик «Уильямса» Алекс Албон подписал новый многолетний контракт с командой.

Журналист сайта «Формулы-1» Лоренс Барретто напомнил, что у «Ред Булл», как считается, была опция первоочередного приглашения Албона в 2026 году. Тем не менее, Алекс остался в Уокинге. Команда не объявила длительность сделки, но предполагается, что она рассчитана как минимум до конца сезона-2027.

По версии репортера, тайский спортсмен сделал ставку на «Уильямс», так как верит в проект и видение руководителя Джеймса Воулза, а также чувствует себя комфортно в команде.

Как Воулз говорил на Гран-при Майами, у «Уильямса» есть «четыре или пять» вариантов, если говорить о составе гонщиков на сезон-2024. Логану Сардженту предстоит существенно прибавить, чтобы сохранить кокпит, однако у него есть сразу несколько конкурентов. Сообщается, что «Уильямс» интересен пилоту «Заубера» Валттери Боттасу, а также напарникам по «Альпин» Пьеру Гасли и Эстебану Окону.

Не исключен и вариант с подписанием юниора «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли. В последнее время появлялись сообщения о том, что итальянский гонщик «Формулы-2» является фаворитом на место Льюиса Хэмилтона в «Мерседесе».

Албон продлил контракт с «Уильямсом» на несколько лет

Алекс Албон о новом контракте: «Верю в проект «Уильямса» и хочу сыграть в нем ключевую роль»

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Окно интересуется?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий