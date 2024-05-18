Макс Ферстаппен: «Не могу сказать, что мы хорошо готовы к гонке, вчера у нас был ужасный темп»

Теги Макларен Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Гран-при Эмилии-Романьи Авто

Ферстаппен оценил свои шансы на победу в гонке в Имоле.

Пилот «Ред Булл» подвел итоги квалификации к Гран-при Эмилии-Романьи, при этом отметив, что несмотря на поул сомневается в перспективах в завтрашнем заезде, учитывая скорость конкурентов.

«Не могу сказать, что мы хорошо готовы к гонке. Вчера у нас был ужасный темп и на короткой, и на длинной дистанции. Утром мы хотели потренироваться на длинной дистанции, но смогли проехать всего три круга.

При этом и ощущения были не очень хорошими. У машины не было баланса и на короткой дистанции. Так что в такой ситуации отсутствие хорошего темпа на длинной дистанции вас не удивляет.

Да, разумеется, в квалификации баланс машины стал заметно лучше. При этом я понятия не имею, на что способен «Макларен». Вчера их темп на длинной дистанции был очень хорош. Надеюсь, что и мы сможем продемонстрировать нечто похожее.

При этом по ходу всего уик-энда мы были в положении догоняющих. Да, мы смогли выиграть квалификацию, но это все-таки именно квалификация. В гонке же все вновь может измениться. И обычно мне хочется подходить к гонке чуть более подготовленным, располагая большим количеством данных. Так что посмотрим, что будет в итоге», – рассказал Ферстаппен.

Ферстаппен повторил рекорд Проста и Сенны по поулам подряд: побеждает с Абу-Даби

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий