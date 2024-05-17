Три гонщика «Ф-1» вызваны к стюардам Гран-при Эмилии-Романьи

Пилоты «Формулы-1» пообщаются с судьями после второй практики в Имоле.

Гонщика « » подозревают в блокировке соперника из « » . Обоих спортсменов вызвали к стюардам.

из «РБ» предположительно нарушил правила тренировки старта и также проведет беседу с представителями ФИА.

Обновление: Цуноде выписали предупреждение, Перес избежал наказания.

Гран-при Эмилии-Романьи-2024. 2-я практика. Леклер – 1-й, Пиастри – 2-й, Цунода – 3-й, Ферстаппен – 7-й

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