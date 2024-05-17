Три гонщика «Ф-1» вызваны к стюардам Гран-при Эмилии-Романьи

Теги ФИА Феррари Ред Булл Формула-1 Серхио Перес регламент Шарль Леклер Юки Цунода РБ Авто

Пилоты «Формулы-1» пообщаются с судьями после второй практики в Имоле.

Гонщика «Ред Булл» Серхио Переса подозревают в блокировке соперника из «Феррари» Шарля Леклера. Обоих спортсменов вызвали к стюардам.

Юки Цунода из «РБ» предположительно нарушил правила тренировки старта и также проведет беседу с представителями ФИА.

Обновление: Цуноде выписали предупреждение, Перес избежал наказания.

Гран-при Эмилии-Романьи-2024. 2-я практика. Леклер – 1-й, Пиастри – 2-й, Цунода – 3-й, Ферстаппен – 7-й

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий