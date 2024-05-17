Гран-при Эмилии-Романьи-2024. 2-я практика. Леклер – 1-й, Пиастри – 2-й, Цунода – 3-й, Ферстаппен – 7-й

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Автодром Энцо и Дино Феррари, Имола
17 мая 2024 года
2-я практика
 
1. Шарль Леклер («Феррари») – 1.15,906 (28 кругов)
2. Оскар Пиастри («Макларен») +0,192 (29)
3. Юки Цунода («РБ») +0,380 (31)
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,391 (28)
5. Джордж Расселл («Мерседес») +0,405 (31)
6. Карлос Сайнс («Феррари») +0,517 (29)
7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,541 (22)
8. Серхио Перес («Ред Булл») +0,646 (24)
9. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0,920 (27)
10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,932 (28)
11. Даниэль Риккардо («РБ») +1,061 (31)
12. Ландо Норрис («Макларен») +1,074 (29)
13. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,085 (25)
14. Эстебан Окон («Альпин») +1,102 (30)
15. Пьер Гасли («Альпин») +1,158 (31)
16. Валттери Боттас («Заубер») +1,182 (27)
17. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,223 (31)
18. Алекс Албон («Уильямс») +1,229 (22)
19. Чжоу Гуаньюй («Заубер») +1,700 (27)
20. Логан Сарджент («Уильямс») +1,942 (21)
 

Гран-при Эмилии-Романьи-2024. 1-я практика. Леклер – 1-й, Расселл – 2-й, Сайнс – 3-й, Ферстаппен – 5-й

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8 комментариев
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1-11-софт
12-Норрис -медиум
13-20-софт
+3
0
+3
Посмотрим, как завтра Ферстаппен будет выигрывать на 4 машине чемпионата
+2
-1
+1
Ответ Клименко
Посмотрим, как завтра Ферстаппен будет выигрывать на 4 машине чемпионата
Так скажут, что на завтрашний день у него восьмая машина по силе в пелотоне))) На скилле в топ-2 ворвался
+2
-1
+1
Куда Цунода так летит?
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Может в этот раз Ферстаппену будет скучно
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Есть ощущение, что Леклеру намного больше подошли вот эти обновления машины.
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Эксперты, что там на длинных сериях у красных, мака и РБ?
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