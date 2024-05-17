Гран-при Эмилии-Романьи-2024. 1-я практика. Леклер – 1-й, Расселл – 2-й, Сайнс – 3-й, Ферстаппен – 5-й
Автодром Энцо и Дино Феррари, Имола
17 мая 2024 года
1-я практика
1. Шарль Леклер («Феррари») – 1.16,990 (30 кругов)
2. Джордж Расселл («Мерседес») +0,104 (28)
3. Карлос Сайнс («Феррари») +0,130 (25)
4. Серхио Перес («Ред Булл») +0,243 (23)
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,250 (21)
6. Юки Цунода («РБ») +0,398 (29)
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,418 (27)
8. Ландо Норрис («Макларен») +0,612 (17)
9. Оскар Пиастри («Макларен») +0,817 (25)
10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,877 (18)
11. Пьер Гасли («Альпин») +0,915 (21)
12. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,082 (22)
13. Даниэль Риккардо («РБ») +1,152 (26)
14. Эстебан Окон («Альпин») +1,622 (29)
15. Оливер Бермэн («Хаас») +1,677 (31)
16. Валттери Боттас («Заубер») +1,837 (23)
17. Чжоу Гуаньюй («Заубер») +2,139 (18)
18. Логан Сарджент («Уильямс») +2,911 (22)
19. Алекс Албон («Уильямс») +3,060 (8)
20. Нико Хюлькенберг («Хаас») +4,069 (20)
1-я практику в Имоле прервали красными флагами из-за поломки «Уильямса» Албона
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