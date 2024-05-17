Гран-при Эмилии-Романьи-2024. 1-я практика. Леклер – 1-й, Расселл – 2-й, Сайнс – 3-й, Ферстаппен – 5-й

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Автодром Энцо и Дино Феррари, Имола
17 мая 2024 года
1-я практика
 
1. Шарль Леклер («Феррари») – 1.16,990 (30 кругов)
2. Джордж Расселл («Мерседес») +0,104 (28)
3. Карлос Сайнс («Феррари») +0,130 (25)
4. Серхио Перес («Ред Булл») +0,243 (23)
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,250 (21)
6. Юки Цунода («РБ») +0,398 (29)
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,418 (27)
8. Ландо Норрис («Макларен») +0,612 (17)
9. Оскар Пиастри («Макларен») +0,817 (25)
10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,877 (18)
11. Пьер Гасли («Альпин») +0,915 (21)
12. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,082 (22)
13. Даниэль Риккардо («РБ») +1,152 (26)
14. Эстебан Окон («Альпин») +1,622 (29)
15. Оливер Бермэн («Хаас») +1,677 (31)
16. Валттери Боттас («Заубер») +1,837 (23)
17. Чжоу Гуаньюй («Заубер») +2,139 (18)
18. Логан Сарджент («Уильямс») +2,911 (22)
19. Алекс Албон («Уильямс») +3,060 (8)
20. Нико Хюлькенберг («Хаас») +4,069 (20)
 

1-я практику в Имоле прервали красными флагами из-за поломки «Уильямса» Албона

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19 комментариев
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1-17-софт
18-Сарджент-медиум
19-Албон-хард
20-Хюлькенберг-софт
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Ответ Льюис Котопёсилтон
Ржали с психологии Леклера после Бинотто. Но стоило Ferrari и McLaren подобраться к Red Bull за счёт обновлений и тут же Ферстаппен начал под небольшим давлением совершать элементарные ошибки.
Какое на него давление то, в первой практике)?
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Ржали с психологии Леклера после Бинотто. Но стоило Ferrari и McLaren подобраться к Red Bull за счёт обновлений и тут же Ферстаппен начал под небольшим давлением совершать элементарные ошибки.
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Вот все смеются, ну и я тоже, над Хэмилтоном и его влиянии на развитие болида. А именно, о деградации результатов от сезона к сезону. Но мало кто обращает внимание на Астон, который развивает болид от пожеланий Алонсо и его обратной связи. А там результаты оставляют желать лучшего. Самое интересное, что пока болид делался от обратной связи Феттеля, машина 2023 года была вначале сезона 2ой по скорости. А как только пошла обратная связь от Алонсо результаты резко ухудшились. Да и сейчас, машина 2024 года построенная исходя из предпочтений Алонсо не особо то и конкурентноспособна относительно других топ команд, в отличие от машины Феттеля 2023 года.
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Видно не все гладко у Ред булл. Опять же рано делать выводы, во 2 практике уже более менее понятней будет
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Результаты пока не резепрентативные. С одной стороны Шарль на первом месте, вроде можно подумать что это обновления работают. С другой стороны, на втором месте Рассел, почти с таким же временем, на далеко не самой сильной машине. Вообщем ждем следующие практики и гонку.
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Ответ Mittermeyer
Вот все смеются, ну и я тоже, над Хэмилтоном и его влиянии на развитие болида. А именно, о деградации результатов от сезона к сезону. Но мало кто обращает внимание на Астон, который развивает болид от пожеланий Алонсо и его обратной связи. А там результаты оставляют желать лучшего. Самое интересное, что пока болид делался от обратной связи Феттеля, машина 2023 года была вначале сезона 2ой по скорости. А как только пошла обратная связь от Алонсо результаты резко ухудшились. Да и сейчас, машина 2024 года построенная исходя из предпочтений Алонсо не особо то и конкурентноспособна относительно других топ команд, в отличие от машины Феттеля 2023 года.
Ну так Феттель это чемпион по обратной связи, слишком дотошный
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Ответ Bzz Pvz
Ферстаппен специально ради интереса в практике фору остальным дал в 1 секунду, а местные васьки его хоронят🤣🤣🤣
а косячил раз за разом тоже специально, м?
васек, почему ты такой шиз?
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Впервые увидел чтобы тапок "сгорел" за эти годы
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Обалденные обновления у АМ, впрочем как обычно.
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феррари неплохо выглядят
Максим косорезил как не в себя
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Ответ Kappa Kappish
Впервые увидел чтобы тапок "сгорел" за эти годы
Он же интервью давал, что ему когда скучно, он бросает вызов себе и сам с собой борется. Видимо сегодня было скучно и решил побороться
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Ответ Виталий Выговский
Что вы такое говорите! Шарль косячил исключительно по своей вине и отсутствие таланта, середняк одним словом. А великий Макс страдает от плохой машины, там же проблемы с тормозами, сцеплением и даже кто то пропрокладку говорил, которая рядом с рулем, но это скорее всего слухи.
Это же сарказм?
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Ответ Виталий Выговский
Что вы такое говорите! Шарль косячил исключительно по своей вине и отсутствие таланта, середняк одним словом. А великий Макс страдает от плохой машины, там же проблемы с тормозами, сцеплением и даже кто то пропрокладку говорил, которая рядом с рулем, но это скорее всего слухи.
Вот, умный человек. Все грамотно расписал
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Ответ ibra207
Какое на него давление то, в первой практике)?
Обычное. Он чувствует что Ferrari и McLaren стали заметно быстрее. И уже нет того отрыва в 10 секунд.
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