1-я практику в Имоле прервали красными флагами из-за поломки «Уильямса» Албона

Первую тренировку перед -Романьи остановили красными флагами.

На трассе остановился болид « » . По всей видимости, у пилота, который на днях подписал новый долгосрочный контракт с командой, возникли проблемы с силовой установкой.

Спустя несколько минут сессию возобновили.

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