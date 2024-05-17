1-я практику в Имоле прервали красными флагами из-за поломки «Уильямса» Албона
Первую тренировку перед Гран-при Эмилии-Романьи остановили красными флагами.
На трассе остановился болид «Уильямса» Алекса Албона. По всей видимости, у пилота, который на днях подписал новый долгосрочный контракт с командой, возникли проблемы с силовой установкой.
Спустя несколько минут сессию возобновили.
Алекс Албон: «Я общался с несколькими командами перед продлением контракта с «Уильямсом»
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